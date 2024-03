Suplemento para cães e gatos: tudo o que você precisa saber

Suplementos não são indicados para todos cães e gatos - Foto: Luiza Cervenka

E chegou o dia. Aquele que você precisa dar suplemente para o seu cachorro. Mas não é indicação do amigo, nem do vizinho, nem do vendedor. A médica-veterinária prescreveu como parte do tratamento.

PUBLICIDADE Depois de meses de tratamento para pele e ouvido, chegamos à fase de manutenção da Aman. Já passamos pelos banhos medicinais, remédios, pomadas, troca de alimentação e finalmente as bactérias, fungos e ácaros saíram do corpo que não os pertencia. Na fase atual, temos banhos semanais, para hidratação da pele, hidratação do pelo e suplementos exatamente para pele e pelo. Ao que tudo indica, a alimentação atual da Aman não está sendo suficiente para oferecer todos os nutrientes que a pele sensível e atópica dela requer. Todos os cachorros precisam de suplementação? Não!

Publicidade

As dietas super premium normalmente já possuem todos os nutrientes necessários para a manutenção de todo corpinho do seu pet. A grande questão é que alguns cães e gatos precisam de mais quantidade de alguns nutrientes do que o contido na alimentação. Daí vem a suplementação.

Estou aqui falando de dieta completa e balanceada, tá?! Não entrarei no mérito de alimentação natural, alimentação caseira e afins.

Segundo Tais Mota, médica veterinária gerente de produtos da Avert Saúde Animal, os suplementos alimentares são importantes para fornecer aos pets nutrientes que não são obtidos em quantidades suficientes na alimentação diária do animal, além disso podem ser ofertados para atingir um objetivo específico, como por exemplo a melhora da imunidade.

Porém, vale lembrar que a suplementação não cura nada. É um coadjuvante no tratamento. Não é pílula mágica, nem a solução para todos os problemas. Mas pode ajudar e muito.

Assim sendo, não adianta sair correndo e comprar suplemento para pele, pelo, articulação, para ajudar na imunidade, etc. É preciso buscar o médico-veterinário, fazer check-up, ver como está a saúde do animal como um todo, para daí ver se há ou não necessidade de suplementação.

Publicidade

Todo suplemento é igual?

Não!

Esse foi um alerta bastante enfático dado pela Carla Maion, médica-veterinária, especialista parceira da Agener, da União Química: "É preciso estar atento ao tipo de nutriente, origem e concentração. Falando especificamente de ômega 3 para cães, precisa ser do peixe de água fria, que se alimenta de alga. Não pode ser da linhaça, por exemplo". Carla também afirma que não adianta oferecer duas sardinhas por dia, que também não é garantia de que a qualidade e a concentração de ômega 3 sejam atendidas.

Sabe aquelas balas gelatinosas vendidas para imunidade, cabelo, unha e até mau-olhado? Carla faz uma comparação de produto humano com o para os pets: "Se a quantidade de nutriente oferecido pela alimentação não é suficiente, é preciso suplementar, mas com um produto que ofereça a quantidade correta. Que não seja apenas um biscoito saboroso, mas pobre em nutrientes. Não podemos oferecer balas gelatinosas para os nossos pets, achando que terá o efeito desejado".

Publicidade

Sálua Caetano, médica-veterinária, dermatologista e gerente de produto da Agener, da União Química, reforça a importância de dar preferência a suplementos de marcas que têm por base a pesquisa científica e assegurem a qualidade dos seus substratos. Isso pode ser o diferencial para que o tratamento faça ou não efeito.

Suplementação em excesso pode ser um problema?

Tomar suplementos por conta própria é um comportamento cada vez mais comum entre as pessoas e já há quem transfira isso aos pets. Apesar da boa intenção por trás desse gesto, ele não contribui para uma nutrição "mais completa" e pode até ser um risco à saúde de cães e gatos.

Em alguns casos, a suplementação em excesso pode, sim, ser um problema, como comenta Tais: "o excesso de algumas vitaminas pode causar efeitos adversos".

A médica-veterinária Marina Macruz, supervisora de Capacitação Técnico-Científica e Técnico-Comercial da PremieRpet alerta que o uso de suplementos para pets, que recebem alimentos de alta qualidade, pode, até mesmo, ser prejudicial e causar problemas de saúde. "É essencial evitar a suplementação não-orientada, pois ela pode acarretar a perda do equilíbrio nutricional, promovendo, por exemplo, uma dieta hipercalórica, a perda do equilíbrio necessário ao controle do pH urinário, ou o excesso prejudicial de alguns nutrientes", indica Marina.

Publicidade

Um erro comum, segundo a veterinária, é a suplementação de cálcio aos filhotes de cães de raças grandes ou gigantes. "Esse tipo de suplementação resulta em excesso de cálcio, que por sua vez leva a uma mineralização óssea excessiva, prejudicando o remodelamento que ocorre de forma intensa durante o crescimento. Como resultado, podem ocorrer distúrbios no desenvolvimento esquelético que causam deformidades ósseas graves e irreversíveis. Além disso, o excesso de calorias ingeridas também contribui para o desenvolvimento de doenças relacionadas ao crescimento e desenvolvimento", explica.

Então fica o alerta: suplementos vitamínico-minerais só devem ser utilizados sob recomendação e com acompanhamento do médico-veterinário e em situações muito específicas, como em algumas enfermidades. Portanto, antes de iniciar qualquer suplementação, é fundamental consultar um médico-veterinário para avaliar a saúde do pet.

Suplementação é para a vida toda?

Pode ser que sim.

No caso da Aman, bem possível. Ela é atópica, com pele super sensível e alérgica. Para ela, a quantidade de nutrientes oferecida na ração hipoalergênica super premium não é o suficiente para manter a barreira de defesa da pele. Aí lá vai ômega 3 e mais outros nutrientes. Obviamente, tudo devidamente recomendado pela médica-veterinária dermatologista.

Publicidade

Sálua explica que a atopia não tem cura. O animal apresenta uma deficiência na pele, faltando estrutura lipídica para proteção, tendo uma reação exacerbada com os alergogêncios. É uma pele hiper-reativa.

Os alimentos completos e balanceados já são enriquecidos de proteína, lipídeos, zinco, selêncio, vitamina A e micronutrientes que já ajudam na pele. Para animais com dermatopatias, a dieta é a base. Se a alimentação base não está boa, não adianta dar suplementação. A base tem que ser bem-feita com bom valor biológico, para evoluir para pontos de atenção. Mas animais com reações alérgicas precisam de cuidados além da alimentação, com a utilização de suplementos.

Mas Sálua deixa muito claro que não é pelo fato do seu cão apresentar os mesmos problemas que a Aman, que ele vai precisar da mesma suplementação. "Suplementação tem a ver com individualização do tratamento" explica.

E não é só de suplementação que vive a pele da Aman. Seguimos com os banhos, o cuidado com a limpeza da casa, prevenção de ectoparasitas (antipulga em dia!) e uma rotina enriquecida para que a criança esteja com o bem-estar atendido.

Nova marca de suplementos chega ao mercado pet

Publicidade

De olho nesse mercado, a BRF Pet, empresa brasileira de pet food, lança a marca GUD de suplementos alimentares.

"Os avanços nas áreas da nutrologia e nutrição pet estão cada vez mais difundidos na rotina alimentar dos animais. Com GUD, apresentamos linhas de suplementos alimentares para cães e gatos com formulações que auxiliam na melhora da saúde dos músculos, articulações, da pele e do pelo e no sistema imunológico", destaca a médica-veterinária da BRF Pet, Mayara Andrade.

Tanto na medicina veterinária como na medicina humana, os suplementos são nutrientes que melhoram a saúde e o bem-estar. A marca disponibiliza para cães e gatos cinco formulações:

GUD ArtroPower, que apresenta tripla ação com condroitina, glicosamina e ômega-3 (EPA+DHA) na mesma cápsula, para o cuidado com saúde das articulações; GUD ArtroAdvance com colágeno tipo II, para os pets que precisam de um maior nível de atenção com a saúde articular; GUD ImunoBoost, com complexo antioxidante e betaglucana para fortalecer as defesas naturais; GUD Dermaglow, que contém um blend para um cuidado especial com a saúde da pele e brilho da pelagem; GUD MegaLife completa o portfólio trazendo todos os benefícios que o ômega-3 (EPA+DHA), selênio e vitamina E, podem trazer para a saúde dos pets, contribuindo para a longevidade.

"Todos os nossos produtos são altamente palatáveis. E, as cápsulas gelatinosas, em formato exclusivo de ossinho, são fáceis de serem adicionadas à ração ou ministradas em algum momento da rotina do pet", destaca Mayara.

Publicidade

A especialista alerta que o uso de suplementos não substitui o tratamento médico estabelecido previamente pelo médico-veterinário já que atuam como uma parte complementar do manejo nutricional dos pets.