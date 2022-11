Anitta anuncia ‘maior Carnaval de todos os tempos’; veja datas e locais

Publicidade

A Anitta anunciou nesta sexta-feira, 4, por meio de um reels no Instagram que fará seu maior Carnaval de todos os tempos no ano de 2023. O evento Ensaios da Anitta, ano que vem com tema Guerreiras, já têm datas para janeiro e fevereiro em Brasília, Curitiba, Jurerê, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os ingressos para todas as localidades estarão à venda a partir de segunda-feira, dia 7 de novembro. Os eventos terão convidados especiais, que ainda serão anunciados.

“Esse tema festeja e enaltece as brasileiras poderosas do passado e do presente. Homenagearemos as mulheres fortes que fizeram e fazem história, que nos inspiram e nos levam pra frente. Nunca fizemos um Carnaval tão grande. Eu amo! Estou muito animada”, avisa Anitta.

Em 2023, a hashtag #YesNósTemosAnitta, em referência à marchinha carnavalesca Yes, Nós Temos Bananas, eternizada por Carmen Miranda, será o lema dos Ensaios da Anitta, que são parte do projeto Carnaval da Anitta, que chega a reunir 12 mil pessoas por show.

Confira as datas e locais: