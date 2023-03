Após 10 anos, filho de Ivete Sangalo muda o visual e faz boa ação

Nesta quarta, 1°, Marcelo Sangalo, filho da cantora Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cardy, surgiu com um visual novo. O adolescente, de 13 anos, resolveu abandonar os fios longos e adotou um corte de cabelo curto. A mudança foi compartilhada no Instagram da artista e apresentadora do The Masked Singer Brasil.

“Fala, galera. Estou aqui para falar que, depois de 10 anos, cuidando desta cabeleira aqui, vou finalmente cortar ela e vou doar para a galera do GACC com muito respeito”, disse o primogênito. As mechas serão usadas para a confecção de perucas.

Antes e depois de Marcelo Sangalo Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@ivetesangalo

O GAAC é a sigla para Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de prestar à criança e ao adolescente a assistência e apoio necessário no tratamento da doença. “Marcelinho, ficamos emocionados e felizes com a iniciativa. Que o seu gesto inspire milhares de pessoas, proporcionando, assim, a alegria e recuperação dos nossos pacientes, que é a nossa missão há mais de 35 anos. Te aguardamos aqui com muito, muito amor”, disse o GAAC Bahia, filial para onde será destinada a doação.

No feed, a mamãe Veveta publicou um vídeo mostrando a transformação do filho, ao som de Cria da Mãe, hit da cantora no carnaval deste ano. “Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim”, escreveu ela.