Bela Gil revela ser sapiossexual; entenda o termo e como ele afeta as relações

Bela Gil chamou a atenção na internet após revelar que se identifica como sapiossexual. A declaração foi feita durante a participação dela no podcast Mil e uma Tretas, de Thaila Ayala e Julia Faria, que foi ao ar nesta segunda-feira, 14.

“Minha autoestima e senso de beleza estão muito relacionados ao intelecto. Eu sou sapiossexual, me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas”, explicou a apresentadora, que é casada há 18 anos com o designer JP Demasi.

“Então, eu não acho que eu tenho que ser hiper, ultra, mega bonita. Para que eu vou botar silicone, entendeu? Deixa eu ler um livro, porque vai funcionar muito mais”, completou.





O que é sapiossexualidade?

Como explicado por Bela Gil, a sapiossexualidade se refere a pessoas que sentem atração sexual ou romântica por alguém com base em sua educação ou inteligência.

Nesse sentido, uma boa conversa e a troca de conhecimento agem como o principal, se não o único, agente responsável pela criação da relação do indivíduo sapiossexual.

O termo vem do latim (”sapio” significa “sábio”) e teria sido usado pela primeira vez pelo engenheiro Darren Stalder na rede social LiveJournal no início dos anos 2000.

A palavra, contudo, se popularizou só nos anos 2010, quando alcançou aplicativos de relacionamento. De acordo com a revista Cosmopolitan, o app OkCupid tornou a sapiossexualidade uma opção dentre as orientações sexuais para se colocar no perfil em 2014.

Já em 2017, um aplicativo chamada Sapio foi lançado, prometendo ser “o único app que chega ao fundo das pessoas por meio de suas experiências vividas, opiniões sinceras e paixões ousadas”.