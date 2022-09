Emmy 2022: Zendaya quebra próprio recorde e se torna a atriz mais jovem a receber duas estatuetas

Zendaya estabeleceu um novo recorde no Emmy Awards 2022 ao se tornar a mulher mais jovem a colecionar vitória dupla na premiação. No evento que ocorreu na noite desta segunda-feira, 12, ela ganhou sua segunda estatueta como melhor atriz em série dramática por Euphoria, da HBO.

Em 2020, a artista já havia conquistado o prêmio por sua interpretação no seriado, com a personagem Rue. Em 2021, ela não concorreu, pois a produção estava fora do período de elegibilidade da edição.

Zendaya no Emmy Awards 2022 Foto: REUTERS/Aude Guerrucci

Zendaya concorreu com grandes nomes como Melanie Lynskey (Yellowjackets), Laura Linney (Ozark), Reese Witherspoon (The Morning Show) e a dupla de Killing Eve Jodie Comer e Sandra Oh.

Euphoria foi confirmada para terceira temporada, mas ainda não tem previsão de estreia. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na HBO Max.