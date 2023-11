Jade Picon mostra mansão no Rio com sala de cinema, lago de carpas e elevador; veja fotos e vídeo

Jade Picon abriu as portas de sua mansão no Rio de Janeiro para o Pod Entrar, quadro no Youtube do PodDelas apresentado por Lucas Rangel que mostra casas de famosos. Luciana Gimenez, Gkay e Mc Daniel já participaram do programa. Assista acima.

O vídeo, publicado na última segunda-feira, 20, mostra quase todos os cômodos da casa da influenciadora, incluindo um closet e uma sala de cinema.

Jade, que é paulista, contou que comprou o imóvel durante as gravações da novela Travessia, da TV Globo, na qual interpretou Chiara, mas acabou decidindo ficar na casa mesmo após o fim do folhetim.

Closet de Jade Picon Foto: Reprodução de vídeo/Youtube/Pod Delas

A “primeira parada” de Jade e Lucas foi na entrada da mansão, onde a ex-BBB mantém um lago de carpas. “Pode entrar, mas antes vamos alimentar as minhas carpas. É uma tradição de quem vem em casa: tem que dar ‘comidinha’”, disse ela.

Depois, passaram pela sala de estar, sala de TV, sala de jantar e cozinha. Depois, na área externa, Jade mostrou sua piscina, que é conectada a uma sauna. No mesmo local, ela tem uma churrasqueira e um bar.

Piscina da mansão de Jade Picon no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução de vídeo/Youtube/Pod Delas

A mansão da influenciadora também possui um elevador, que leva ao que ela chama de primeiro andar, onde ficam os quartos do imóvel. “Também tem um escritório e um quarto de visitas, que também é o quarto do meu irmão”, disse Jade. A influenciadora também mostrou o seu closet e algumas de suas roupas e acessórios.

Jade Picon tem um elevador em sua mansão no Rio. Foto: Reprodução de vídeo/Youtube/Pod Delas

Uma das últimas partes do tour foi em uma sala de cinema que a atriz montou dentro da própria mansão. Ela brincou que não sai mais de casa para ver filmes e que costuma receber amigos no local.