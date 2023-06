Stenio Garcia reaparece nas redes sociais após repercussão de procedimento estético

Após viralizar na internet com o resultado da sua harmonização facial, o ator Stenio Garcia, de 91 anos, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 15, o ator publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que está se sentindo ótimo e desejou boa tarde aos seus seguidores.

Assessoria rebate críticas

Ainda nesta quinta-feira, 15, a assessoria de imprensa que administra a carreira do ator publicou um vídeo rebatendo a repercussão negativa do procedimento estético.

O conteúdo foi publicado nas redes sociais da assessora Claudia Magalhães. “Não tem nada daquilo que apareceu na televisão porque lá tinha refletor, colocaram maquiagem nele”, pontuou.

Na última terça-feira, 13, Stenio surgiu com o novo visual no programa Fofocalizando, do SBT, e surpreendeu os seguidores do artista, que criticaram a aparência do ator. “Ele está com o rosto, realmente, um pouquinho inchado devido aos remédios. Mas ele está normal”, afirmou.

Stenio Garcia antes e depois da harmonização facial Foto: ESQ: Reprodução/Instagram: @oficialsteniogarcia / DIR: Reprodução/SBT

Segundo ela, o artista decidiu fazer a harmonização facial. “Vocês têm que entender isso. Ele gosta. É muita falação em cima de uma coisa que não existe.”

O resultado do procedimento gerou memes e brincadeiras ao longo da semana. O ator chegou a ser comparada com Monja Coen e Robocop.