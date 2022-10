‘The Car’: Arctic Monkeys retorna após 4 anos com lançamento de sétimo álbum de estúdio

O grupo indie britânico Arctic Monkeys está de volta após quatro anos com o lançamento de um novo disco. The Car, sétimo álbum de estúdio da banda, estreou nas plataformas digitais nesta sexta, 21.

O lançamento conta com canções escritas por Alex Turner, vocalista da banda, e produzidas por James Ford. As gravações aconteceram entre Londres, na Inglaterra, e Paris, na França.

The Car chega após Tranquility Base Hotel + Casino, de 2018, disco que se dividiu entre elogios e críticas por apresentar uma nova faceta dos britânicos.

As dez músicas de 'The Car' foram compostas por Alex Turner, vocalista da banda. Foto: Armando Arorizo / EFE - 18/09/2022

O grupo já havia lançado There’d Better Be A Mirrorball, a primeira música do álbum, em agosto. A novidade de ritmo “suave” deu um sabor para o que estava por vir nas outras nove canções do álbum.

O Arctic Monkeys já possui vinda marcada para o Brasil. Além de serem headliners do Primavera Sound, em São Paulo, no dia 5 de novembro, o grupo também passará pelo Rio de Janeiro e por Curitiba nos dias 4 e 8.

Ouça The Car:

Internautas comemoraram o lançamento nas redes sociais

No Twitter, a banda ficou entre os assuntos mais comentados da rede na sexta-feira. Os usuários da internet elogiaram The Car que, segundo os comentários, trouxe a essência da banda e comemoraram o lançamento de Midnights, novo disco de Taylor Swift, no mesmo dia.

Declaro hoje um dos melhores dias do ano como é bom ser fã da Taylor Swift e do Arctic Monkeys pic.twitter.com/r6YuiVMUBy — sαrα (@S_F3rreira) October 21, 2022

Os melhores álbuns do Arctic Monkeys pic.twitter.com/YxXqbO3BXt — Space Ghost (@NatOrThan) October 20, 2022

eu apenas não sei explicar o quanto eu me envolvo emocionalmente com as músicas do arctic monkeys.

the car é um pedaço de arte e ao mesmo tempo que é extremamente diferenciado consegue trazer toda a essência única e natural que só o arctic monkeys tem. pic.twitter.com/it29mvVA66 — ouvindo the car, não me incomode. (@mayamalheiros) October 21, 2022

De alma lavada depois de escutar The Car, simplesmente Arctic Monkeys se consagrou em um outro nível de performance e musicalidade que superou qualquer expectativa. Um dos maiores e melhores trabalhos deles, afirmo com certeza e convicção! pic.twitter.com/ZCBL6Bw51s — sam • stream The Car 🚗 (@samya_pietra) October 21, 2022

imagina, imagina por um momento você ser uma banda de impacto na indústria em 2022, e não ligar pro mainstream, não fazer música genérica. e simplesmente focar em qualidade. arctic monkeys, meus caros.pic.twitter.com/TshlCYWNP6 — rafaela (@tiny_rafa) October 18, 2022





