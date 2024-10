Quem é Valentina Sampaio, primeira trans a desfilar no Victoria Secret’s Show?

Valentina Sampaio tem 27 anos, é modelo e atriz Foto: @valentts via Instagram

Valentina Sampaio fez história no Victoria’s Secret Fashion Show, que ocorreu em Nova York, na terça-feira, 15. A modelo é a primeira mulher trans a desfilar pela marca, e, aos 27 anos, já coleciona capas de revistas e recordes.

PUBLICIDADE Apesar de ser uma nova adição ao desfile, que volta após um hiato de seis anos, a supermodelo já integra campanhas da marca desde 2019. Ela também fez parte do Victoria’s Secret The Tour, em 2023, que não foi realizado ao vivo, mas ainda carimbou um momento especial para ela. “Como mulher trans, estar ali com uma grande marca [...] era um sonho que muitas pessoas me disseram que seria meio que impossível, para mim, de realizar, e eu estava ali realizando. Foi bem especial”, disse, em entrevista para a Vogue Brasil. Ainda para a revista, ela realizou o marco de ser a primeira mulher trans na capa.

A supermodelo e atriz também advoga por causas humanitárias, e já participou de eventos como o StoneWall Day, em que luta pelos direitos da comunidade LGBT+, além de ter um painel do Fórum Global da Unesco contra o racismo e a discriminação.

Nascida em Aquiraz, uma aldeia de pescadores no Ceará, ela é filha de uma professora e um pescador, e já fez campanhas para marcas como Marc Jacobs, L’Oréal, Balmain e Smart Water.

Participante de desfiles nacionais e internacionais, Valentina é agenciada dentro do País pela Way Model, que também cuida de celebridades como Thelma Assis, Alessandra Ambrósio e os gêmeos filhos de Rodrigo Hilbert, que estrearam na SPFW em 2024. Lá fora, ela faz parte da agência The Lions, empresa de artistas como Asia Chow e Ajah Angau Jok.

Além dos trabalhos em passarelas, desfiles comerciais e fotografia de moda, a cearense foi estrela em duas novelas, A Força do Querer e O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva. Ela também esteve no filme Berenice Procura, de 2018, junto de Cláudia Abreu, Vera Holtz e Eduardo Moscovis.

Publicidade

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais