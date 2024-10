Alex Telles é convocado por Dorival Jr. para o lugar de Guilherme Arana

Guilherme Arana adotou um discurso positivo após a vitória do Atlético-MG, na quarta-feira, 3, garantindo que as dores musculares que o tiraram no decorrer do jogo “não eram nada.” Exames nesta sexta-feira confirmaram lesão muscular na coxa esquerda e ele acabou cortado da seleção brasileira, dando lugar ao botafoguense Alex Telles.

Veja a convocação Botafogo é a equipe com mais nomes na convocatória

“O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, foi convocado nesta sexta-feira (4) para a seleção brasileira, que enfrenta o Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026″, informou a CBF, que explicou a troca.

Alex Telles disputou a Copa do Mundo com a Seleção, mas foi cortado por lesão antes da eliminação do Brasil. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

PUBLICIDADE “Ele foi chamado para o lugar de Guilherme Arana, do Atlético-MG. O clube informou que o jogador realizou exames de imagem nesta sexta que confirmaram lesão muscular na coxa esquerda.” É a segunda troca de Dorival Júnior na convocação após o corte de Bremer. Alex Telles justificou sua decisão de reforçar o Botafogo como chance de voltar à seleção brasileira após ir à Copa do Mundo do Catar - se machucou na competição.

“Recebemos o comunicado da lesão do atleta Guilherme Arana, do Clube Atlético Mineiro. Sendo assim, nós convocamos o atleta Alex Telles, do Botafogo de Futebol e Regatas”, disse o técnico Dorival Jr, que trabalhará com o jogador na esquadra nacional pela primeira vez.

Alex Telles já defendeu o Brasil em 12 oportunidades e jamais escondeu que sua missão seria voltar a vestir a camisa amarela. Ele é o terceiro jogador do Botafogo, líder do Brasileirão, a ser chamado para os jogos contra o Chile (dia 10) e o Peru (dia 15), se unindo aos companheiros Igor Jesus e Luiz Henrique. A apresentação ocorre na segunda-feira, em São Paulo.