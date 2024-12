Análise | Mundial de Clubes 2025: quem está no grupo da morte e quem tem caminho mais fácil?

A torcida do Flamengo gostou do que viu no sorteio do Mundial de Clube e já começou até a provocar o Chelsea, time mais forte da chave, com brincadeiras nas redes sociais. Deixando de lado a emoção e o otimismo exacerbado do torcedor, o time inglês talvez seja o único motivo de preocupação real para os flamenguistas. Até porque os outros integrantes são o Espérance, atual quinto colocado da liga tunisiana, e o León, que sequer conseguiu vaga no mata-mata da liga mexicana ao ficar em 11°.