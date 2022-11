Após veto no Catar, Budweiser promete cerveja grátis para campeão da Copa do Mundo

Publicidade

A Budweiser prometeu dar cerveja grátis para a seleção que for campeã da Copa do Mundo no Catar. A promessa foi publicada no perfil da companhia no Twitter neste sábado, 19.

Dois dias antes da primeira partida da competição, o país-sede anunciou que não venderia cerveja nos estádios. Por sua vez, a Fifa ratificou o anúncio. O grupo multinacional AB InBev, responsável pela Budweiser, disse que as restrições impostas pelo Catar estão além de seu controle.

Na nova mensagem publicada no Twitter neste sábado, a Budweiser diz: “Um novo dia, um novo tuíte. O país vencedor ganha as Buds. Quem vai ganhar?” .

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

De acordo com reportagem publicada pelo The Times, a proibição da venda de cerveja durante os jogos do mundial de 2022 teria sido um pedido expresso da família real do Catar.

Como a Budweiser já havia firmado acordo para o comércio da bebida nos estádios durante a Copa do Mundo, a empresa pode receber uma indenização milionária a ser paga pela Fifa. O consumo de cerveja é restrito no Catar. A bebida só pode ser encontrada em alguns hotéis de Doha.

“As autoridades do país-sede e a Fifa continuam afirmando que os estádios e seus entornos seguem sendo áreas que irão criar uma experiência agradável e respeitosa para os fãs. A organização do torneio agradece o entendimento da AB InBev por seu contínuo suporte em oferecer seus serviços durante a Copa do Mundo Fifa do Catar 2022″, escreveu a Fifa no Twitter.

Por causa do torneio, a restrição de comércio de cerveja foi relaxada, mas um copo de meio litro está sendo vendido a um valor equivalente a R$ 73 -- cada pessoa pode comprar, no máximo, quatro copos.