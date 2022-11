Cristiano Ronaldo e Messi participam de ação publicitária inédita da Louis Vuitton antes da Copa

Publicidade

Rivais dentro de campo, Cristiano Ronaldo e Messi protagonizaram cena inédita neste sábado, às vésperas da Copa do Mundo. Em suas redes sociais, os dois maiores jogadores da última década participaram de campanha publicitária inédita em suas redes sociais. Em uma foto para a marca de grife Louis Vuitton, os jogadores jogam uma partida de xadrez em cima de uma mala.

Leia também Após veto no Catar, Budweiser promete cerveja grátis para campeão da Copa do Mundo

É a primeira vez em que ambos aparecem juntos em uma foto do Instagram. Em menos de uma hora, as publicações nas redes sociais dos jogadores já ultrapassou a casa das 20 milhões de curtidas. Às vésperas da Copa do Mundo, a marca se aproveitou das imagens dos jogadores para promover a campanha.

Não é a primeira vez que os craques estão juntos em uma ação publicitária. Em 2014, os jogadores gravaram um comercial para o recém lançado celular da Samsung, o Galaxy 11, mas esta é a primeira vez que ambos estrelam uma campanha por si só.

Cristiano Ronaldo e Messi protagonizaram ação publicitária inédita neste sábado.

“A vitória é um estado de espírito”, escreveram os jogadores em suas redes sociais. “Além de uma longa tradição na fabricação de baús para os troféus esportivos mais cobiçados do mundo, a Maison homenageia dois dos jogadores de futebol mais talentosos da atualidade”, escreveu a marca em seu Instagram.

A repercussão nas redes sociais é de que esta se trata da “maior foto de todos os tempos”, às vésperas do último Mundial de Cristiano e Messi. Em 2018, o argentino participou de uma sessão de fotos para a revista PAPER Magazine ao lado de uma cabra, “goat” em inglês. O termo é utilizado para se referir ao “Melhor Jogador de Todos os Tempos” - “Greatest Of All Time”, ou simplesmente “G.O.A.T”.

Continua após a publicidade

Em resposta, Cristiano Ronaldo deixou um cavanhaque para a primeira partida do Mundial, tal qual a característica física do animal. Na ocasião, marcou três gols. Em 2022, diferentemente do outro Mundial, os jogadores chegam em pazes para o Catar.

Portugal de Cristiano Ronaldo está no Grupo H, ao lado de Coreia do Sul, Uruguai e Gana, e pode enfrentar a seleção brasileira já nas oitavas de final. Já a Argentina de Messi está no Grupo C, com Arábia Saudita, Polônia e México.

Confira as publicações de Cristiano Ronaldo e Messi