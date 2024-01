Mãe de Daniel Alves expõe nas redes sociais suposta identidade da mulher que acusa filho de estupro

A situação envolvendo Daniel Alves teve uma nova atualização recente. Lúcia Alves, mãe do jogador, fez umas postagem em suas redes sociais em que revela a suposta identidade da mulher que acusa seu filho de estupro em uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022, apesar de o processo estar sob segredo de Justiça.

Em uma publicação nas redes sociais, Lúcia Alves criticou a mulher e questionou se ela estaria de fato traumatizada após o incidente, ao mencionar que ela busca compensação financeira por parte de Daniel Alves.

Ela compartilhou imagens e vídeos da jovem se divertindo em bares e festas recentemente. O incidente ganhou destaque na mídia internacional, uma vez que, até o momento, a identidade e a imagem da mulher não haviam sido divulgadas.

Caso Daniel Alves: Mãe do ex-jogador expõe, nas redes sociais, suposta identidade de vítima de estupro. Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

A Justiça de Espanha confirmou no final de dezembro que o julgamento de Daniel Alves vai acontecer no começo de fevereiro deste ano. O brasileiro, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022, vai sentar no banco dos réus nos dias 5, 6 e 7. O jogador está preso desde o dia 20 de janeiro e pode pegar até 12 anos de reclusão, pena máxima, em caso de condenação, para acusações de agressão sexual no país. Daniel Alves alega inocência e afirma que a relação sexual foi consensual.

Apesar do pedido de 12 anos de prisão, se condenado, Daniel Alves não deve cumprir a pena completa. O brasileiro poderia permanecer detido por, no máximo, seis anos. Isso porque no início do caso judicial, a defesa do jogador pagou à Justiça o valor de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) de indenização à denunciante. A advogada da mulher contesta a possível redução da eventual pena.