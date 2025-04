Endrick corresponde a 40% dos R$ 440 mi arrecadados pelo Palmeiras com vendas; veja valores

Os valores arrecadados com negociações ajudaram o clube a terminar 2024 com um superávit de R$ 198 milhões, muito mais do que os R$ 8,5 milhões de 2023. Com mais R$ 78,4 milhões de patrimônio social, o patrimônio liquido do clube no ano passado foi de R$ 276,5 milhões.

O balanço financeira também detalha outros pontos importantes que mostram o equilíbrio da gestão palmeirense, com a quitação da dívida com Leila Pereira. Depois de terminar 2023 devendo R$ 24,9 milhões à Crefisa, empresa da presidente alviverde e que emprestou dinheiro ao clube, a diretoria zerou o valor em dezembro do ano passado.