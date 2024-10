Deu Fluminense no clássico carioca diante do Flamengo. Em segundo tempo forte, o time comandado por Mano Menezes superou pênalti desperdiçado por Ganso no fim da etapa inicial e, com gols de Lima e Arias, fez 2 a 0 para se manter fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. A primeira derrota de Filipe Luís no comando rubro-negro liga sinal de alerta para a definição da vaga na final da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

Foi somente a segunda vitória do Fluminense em 11 clássicos disputados no ano - havia batido o Vasco também na Brasileirão. E de vital importância para as pretensões de manutenção na elite nacional. São dois pontos de vantagem da zona de descenso justamente sobre o Athletico-PR, seu rival do jogo atrasado, na terça-feira.

Lima foi um dos destaques do Fluminense no clássico com o Flamengo. Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC

PUBLICIDADE O Flamengo volta às atenções ao Corinthians, rival de domingo, na Neo Química Arena, e ciente que o placar do clássico não pode se repetir após ter feito 1 a 0 no Maracanã, no duelo de ida. A volta de titulares poupados é a esperança da torcida contra nova eliminação após queda dolorosa na Libertadores. Com a cabeça no duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no domingo, o técnico Filipe Luís poupou suas principais peças, deixando Alex Sandro, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta descansando. Nada de correr riscos antes da decisão da Neo Química Arena, na qual defenderá vantagem de 1 a 0.

No desespero e necessitando de um resultado positivo, o Fluminense também entrou com desfalques de peso. Thiago Silva era ausência por lesão e Arias ficou na reserva por causa do desgaste físico após defender a Colômbia nas Eliminatórias sul-americanas.

Mesmo mexidos, os times prometiam uma grande apresentação no lotado Maracanã. Os flamenguistas lotaram as arquibancadas no intuito de empurrar seus ídolos a “afundarem” o rival na tabela. Em contrapartida, os tricolores não menos empolgados também marcaram presença em seu lugar destinado por um apoio necessário na luta contra a queda.

E quase vibrou primeiro após jogada individual de Kauã Elias e batida para o alto. A resposta veio sem finalização e com Fábio dando carrinho para cortar nos pés de Gabigol. Depois, o goleiro fez golpe de vista equivocado e a batida de Alcaraz carimbou a trave.

O crescimento dos rubro-negros assustou e os jogadores do Fluminense começaram a conversar bastante em campo buscando acerto na marcação. As orientações, sobretudo do goleiro Fábio, parecem ter sido vitais para um momentâneo equilíbrio no clássico.

A torcida do Flamengo aumentou o som nas arquibancadas e a equipe voltou a crescer na partida. Com os laterais aparecendo bem e Gabigol brigando bastante, o Flamengo aplicou uma enorme pressão, mas sem acertar as finalizações no gol, parando sempre nos defensores tricolores.

Aos 43 minutos, Marquinhos driblou Léo Pereira na área e reclamou de ser derrubado pelo zagueiro. A bola rolou e apenas com auxílio do VAR que a penalidade acabou anotada. Ganso assumiu a cobrança e bateu no canto, para grande defesa de Rossi.

O Fluminense voltou com Arias do intervalo e abriu o placar em seu primeiro lance. Ganso deu belo toque de calcanhar para Kauã Elias avançar livre e cruzar para batida de Lima. Após consulta ao VAR, gol confirmado e linda festa com o camisa 10 pela genialidade no início da jogada, quebrando a marcação.

Muito bem pelo lado direito, o Fluminense não demorou a ampliar. Martinelli apareceu de surpresa nas costas da marcação e cruzou para trás. Arias, em toque sutil, ampliou e exibiu o símbolo do clube à torcida.

O Flamengo começou a empilhar atacantes e dar o contragolpe aos rivais, que a todo momento chegavam bem, mas sem finalizar com correção, porém. A pressão gigante dos mandantes não serviu para sequer uma finalização perigosa e a derrota acabou inevitável.

FLAMENGO 0 X 2 FLUMINENSE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz (Michael), Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves (Arrascaeta), Bruno Henrique (Plata) e Gabigol (Lorran). Técnico : Filipe Luís.

- Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz (Michael), Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves (Arrascaeta), Bruno Henrique (Plata) e Gabigol (Lorran). : Filipe Luís. FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Manoel e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo), Martinelli, Lima (Renato Augusto) e Paulo Henrique Ganso (Isaac); Kauã Elias (Cano) e Marquinhos (Arias). Técnico : Mano Menezes.

- Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Manoel e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo), Martinelli, Lima (Renato Augusto) e Paulo Henrique Ganso (Isaac); Kauã Elias (Cano) e Marquinhos (Arias). : Mano Menezes. GOLS - Lima, aos quatro, e Arias, aos 14 minutos do segundo tempo.

- Lima, aos quatro, e Arias, aos 14 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Bruno Henrique (Flamengo); Ganso, Samuel Xavier e Martinelli (Fluminense).

- Bruno Henrique (Flamengo); Ganso, Samuel Xavier e Martinelli (Fluminense). ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

- Raphael Claus (SP). RENDA - R$ 2.877.442,50.

- R$ 2.877.442,50. PÚBLICO - 58.117 presentes.

- 58.117 presentes. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).