Palmeiras contra Neymar e Messi? Mundial de Clubes pode colocar brasileiros em grupo da morte

A Fifa anunciou nesta terça-feira as regras para o sorteio do novo Mundial de Clubes que acontece na próxima quinta, em Miami, nos Estados Unidos. A definição dos potes já faz o torcedor simular as possibilidades de cruzamentos de suas equipes no torneio, agendado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025.

A entidade máxima do futebol estabeleceu que não haverá confrontos entre países do mesmo continente na fase de grupos, exceto com times europeus. Também há uma série de determinações sobre alocação em grupos de caminhos opostos para evitar que os cabeças de chave europeus e sul-americanos se enfrentem antes das semifinais em caso de liderança em suas chaves (leia mais aqui).

Messi e Neymar podem ser rivais de times brasileiros no novo Mundial de Clubes de 2025. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Com isso, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já sabem de antemão que terão apenas um time europeu pelo caminho na fase de grupos, enquanto o Botafogo terá de medir forças com duas equipes do Velho Continente na etapa inaugural. Além dos fortes times europeus, também há outros rivais contra os quais seria melhor evitar um confronto logo na primeira parte do novo Mundial. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, está alocado no Pote 3 e conta com diversas estrelas no elenco, entre elas Neymar. A equipe é comandada pelo português Jorge Jesus, que se tornou um ícone do Flamengo pela campanha vitoriosa que construiu em 2019. A equipe ainda conta com os brasileiros Marcos Leonardo e Renan Lodi.

Outra possibilidade é ter de enfrentar os anfitriões do Inter Miami. A equipe da Flórida jogará “em casa” toda a fase de grupos e possui um elenco com Lionel Messi, Luis Suárez e outras estrelas que fizeram história no Barcelona. Um grupo da morte para Palmeiras, Flamengo e Fluminense poderia ter Internazionale ou Chelsea, Al-Hilal e Inter Miami.

Já o Botafogo tem caminho ainda mais árduo e corre o risco de encarar um grupo com Manchester City e Juventus, como também Bayern de Munique e Atlético de Madrid ou Real Madrid e Benfica. Há várias possibilidades. Confira a seguir uma simulação de sorteio feita pelo Estadão.

Simulação de grupos do Mundial de Clubes