A Fifa divulgou nesta terça-feira, 3, os potes para o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025. Todos os 32 participantes da competição estão definidos.

Bolinhas do sorteio do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 Foto: Reprodução/@Fifa

PUBLICIDADE Três clubes brasileiros são cabeças de chave do Mundial. São eles: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Botafogo, que conquistou a Copa Libertadores da América no último final de semana, diante do Atlético-MG, ocupa o pote 3 do sorteio. A Fifa esclareceu as regras para a formação dos grupos. Clubes da mesma confederação não poderão estar na mesma chave, com exceção da Uefa.

Além disso, times do mesmo país não podem estar no mesmo grupo, incluindo as equipes da Uefa (o Real Madrid, do pote 1, por exemplo, não pode enfrentar o Atlético de Madrid, que está no pote 2).

Na primeira fase, os 32 times do Mundial serão divididos em oito grupos de quatro equipes. O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos - o que representa uma novidade em torneios organizados pela Fifa -, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados.

Os dois primeiros de cada chave avançam para o mata-mata. Em caso de empate a partir das oitavas de final, a partida será decidida na prorrogação, com disputa de pênaltis na sequência. O torneio será realizado a cada quatro anos.

O sorteio das chaves do Mundial de Clubes de 2025 está marcado para o dia 5 de dezembro, quinta-feira, às 15 horas (de Brasília). A primeira edição da nova competição da Fifa será disputada em 11 cidades dos Estados Unidos. O torneio ocorre entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem.

Os potes para o sorteio do Mundial:

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Fluminense (Brasil)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Esperança (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Cidade de Auckland (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)