Torcedor do Rayo Vallecano que insultou Vini Jr é multado e banido dos estádios por um ano

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira que o autor das ofensas de cunho racista feitas ao brasileiro Vinícius Júnior foi punido pelo seu ato. Ele foi banido dos estádios por um ano e ainda vai ter de pagar uma multa aplicada pela Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte. O episódio aconteceu no dia 18 de fevereiro na partida contra o Rayo Vallecano, em confronto válido pelo Campeonato Espanhol.

PUBLICIDADE Em nota oficial, o clube merenque comunica que acusado assumiu a culpa e pediu desculpas pelos insultos ao jogador revelado pelo Flamengo. “O menor proferiu insultos racistas ao nosso jogador Vinícius Júnior pediu desculpas e manifestou o seu pesar pela sua conduta em carta de desculpas dirigida ao atleta”, diz parte do texto da postagem. O informe divulgado pelo gigante espanhol avisa ainda que, entre as punições previstas ao torcedor, que é menor de idade, estão medidas socioeducativas.

Torcedor do Rayo Valecano que insultou Vini Jr é multado e banido dos estádios por um ano Foto: Bernat Armangue/AP

Numa prova clara de ser a favor do combate a qualquer tipo de discriminação no esporte, o Real ressaltou em seu comunicado que, desde junho deste ano, quatro processos judiciais de racismo contra atletas do clube já foram finalizados, tanto na esfera da Justiça comum quanto em outros órgãos que lidam com menores de idade.

“O Real Madrid, que tem atuado junto a seus jogadores como acusação particular nesses processos, e que continua atuando em outros atualmente em tramitação, reafirma seu compromisso de proteger os valores do clube e erradicar qualquer comportamento racista no futebol e no esporte”, finalizou o clube em nota.