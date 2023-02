Americana finaliza Jéssica Bate-Estaca no UFC 69 e impede recorde de brasileira

A luta principal do UFC 69 em Las Vegas terminou de maneira surpreendente. Buscando se isolar como a brasileira com maior número de vitórias na modalidade - soma 15 ao lado de Amanda Nunes - Jéssica Bate-Estaca acabou ainda o sonho ao ser finalizada pela americana Erin Blanchfield no segundo round.

Inicialmente, o evento teria Blanchfield diante de outra brasileira. Mas Taila Santos acabou impossibilitada de lutar por causa de problemas particulares. Um mês somente após lutar no UFC Rio, Bate-Estaca voltou ao octógono em combate definido há 10 dias.

Sonhando em disputar o cinturão do peso mosca e também no palha, a brasileira aceitou ser a substituta, confiante na quarta vitória seguida. E até começou bem diante da jovem americana de 23 anos ao partir para a trocação. Foi um primeiro assalto bastante violento, com muitos socos de ambas as lutadoras.

Sem saber o que é derrota desde abril de 2021, contra Valentina Shevchenko, a brasileira fazia luta segura. Mas a 1min37 do segundo round, acabou surpreendida pela americana no chão e levou um mata-leão, precisando dar três tapinhas para encerrar o combate.

Foi a quinta vitória de Blanchfield no UFC. Antes ela já havia superado Molly McCann, JJ Aldrich, Miranda Maverick e Sarah Alpar. Na carreira, são 11 triunfos e somente uma derrota. Aos poucos a americana começa a se tornar a grande aposta para futura campeã da categoria pela agilidade e força.

A derrota de Bate-Estaca frustrou uma noite que poderia ser brilhante para os brasileiros em Las Vegas. Philipe Lins e Mayra Bueno haviam vencido no card preliminar. O meio-pesado nocauteou Ovince Saint-Preux no primeiro assalto. Já a peso-galo precisou de dois rounds para finalizar Lina Lansberg.