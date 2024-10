Postagem engana ao comparar número de carteiras assinadas a beneficiários do Bolsa Família

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Embora os números citados estejam corretos, a postagem distorce o cenário do mercado de trabalho brasileiro. A população ocupada no Brasil é de 102 milhões de pessoas, o que inclui, além dos trabalhadores com carteira assinada, pessoas sem carteira assinada e empregados do setor público.

A imagem sugere que existem dois grupos distintos: de um lado, 56 milhões de pessoas que recebem dinheiro do Bolsa Família, e do outro, 47 milhões que trabalham no mercado formal. Mas, na realidade, há pessoas que estão nos dois grupos, simultaneamente trabalhando com carteira assinada e fazendo parte de famílias beneficiárias do programa. E ainda há no grupo dos 56 milhões que recebem Bolsa Família pessoas que não têm carteira assinada porque não são economicamente ativas, como, por exemplo, crianças e idosos. A população beneficiada pelo programa que tem de 0 a 17 anos corresponde a 46% do total.