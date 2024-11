Vídeo faz dublagem falsa com recado de Elon Musk para Janja

O que estão compartilhando: vídeo em que o empresário Elon Musk manda um recado para a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, após ela tê-lo xingado no G-20. O conteúdo insere uma dublagem em português a imagens do empresário; ele parece dizer que a atitude dela foi uma “vergonha” e que “a direita volta em 2026″ à Presidência do País.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso porque a postagem inventa uma tradução para um vídeo antigo de Musk. A gravação original foi feita durante um evento sobre investimentos em julho de 2021. O empresário não comentou sobre o governo brasileiro na ocasião. No sábado, 16, a primeira-dama Janja disse “fuck you, Elon Musk” durante debate em um painel do G-20 social. O bilionário respondeu ao xingamento em sua rede social, X, dizendo que o atual governo “vai perder as próximas eleições”.

É falso vídeo que Elon Musk manda recado para Janja sobre fala no G-20 Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: Após o xingamento de Janja contra Elon Musk em um evento do G-20, passou a circular nas redes sociais um vídeo que supostamente mostraria a reação do empresário a fala. A gravação é antiga e foi traduzida de maneira errada. O conteúdo mostra Musk em uma chamada de vídeo e a tradução da sua fala em português. Segundo a dublagem, ele teria dito que “nunca vi uma primeira-dama se comportar dessa forma” e “fico triste pelos cidadãos de bens do Brasil por terem que aguentar esse pessoal por mais dois anos”. O empresário também teria falado que “se Deus quiser, a direita volta em 2026″. O Verifica usou a ferramenta de busca reversa para localizar as imagens do bilionário e encontrou o vídeo original publicado em julho de 2021.

A dublagem compartilhada na postagem analisada não corresponde às declarações de Musk. Em um debate sobre investimentos no evento The B World, o dono da Tesla e da Space X comentou sobre criptomoedas, como o bitcoin. A conversa de mais de uma hora está registrada no canal da empresa ARK Invest e não há menção do governo brasileiro durante a transmissão.

Musk respondeu fala de Janja no X

No último sábado, 16, a primeira-dama brasileira participou de uma mesa de debates sobre combate à desinformação no Cria G-20, um dos eventos paralelos à Cúpula de Líderes, que acontece neste dia 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Após ser interrompida por um ruído, ao fim do painel, Janja disse: “Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk”.

O registro da fala circulou nas redes sociais e o bilionário reagiu à declaração no X – rede social da qual é dono. Ele republicou um vídeo de Janja e disse “lol”, indicando uma risada sobre o ocorrido. Em outra postagem na plataforma, Musk comentou que “eles vão perder as próximas eleições”, em referência ao governo atual.

O presidente Lula não comentou sobre a fala da esposa contra Musk. Porém, em um festival organizado por Janja no G-20, disse que “a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém”, ao citar uma conversa que teve com o Papa Francisco na campanha contra a fome. A fala da primeira-dama gerou constrangimento em embaixadores brasileiros, como noticiou o Estadão.

Como lidar com posts do tipo: É comum que dublagens com traduções falsas sejam criadas em vídeos de famosos para desinformar. Antes de acreditar, faça uma pesquisa com ajuda da ferramenta de busca reversa para verificar a veracidade do conteúdo. Neste caso, a postagem usa um assunto político em evidência para viralizar com informações falsas. Uma gravação como essa feita por Elon Musk seria amplamente noticiada pela imprensa profissional.