Postagem simula manchete de portal e inventa frase de Janja sobre aumento do preço da gasolina

Saiba mais: circula nas redes sociais uma imagem do que parece ser uma notícia do portal G1 com o título “O aumento no preço da gasolina é só para os veículos, e não para os motoristas” e a linha-fina “Primeira dama quebra paradigmas e mostra a realidade para os brasileiros, acalmando o mercado”. A reportagem teria sido publicada na última segunda-feira, 8, e uma foto de Janja ilustra o conteúdo. A declaração, no entanto, é falsa e nunca foi publicada no portal.

O Estadão Verifica buscou a notícia no site do G1 por meio da suposta manchete, mas não encontrou nenhuma matéria com esse título. O próprio portal negou que tenha publicado a notícia. De acordo com o G1, a assessoria de imprensa da primeira-dama informou que “a notícia é falsa e a frase não foi dita por Janja em nenhum contexto”.