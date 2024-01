Vídeo em que homem compra água em chafariz não revela desabastecimento no Nordeste

O que estão compartilhando: vídeo que mostra um homem comprando água em um chafariz eletrônico. Na gravação, ele alega que no Nordeste a população precisa comprar água porque o abastecimento foi cortado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo foi gravado na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e não comprova que há desabastecimento de água na região Nordeste, nem mesmo no município. De acordo com a prefeitura de Currais Novos, a compra de água para consumo em chafarizes eletrônicos ou em supermercados é prática comum dos moradores da região, e não tem relação com um suposto corte no abastecimento.

Ao Verifica, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que o abastecimento em Currais Novos ocorre de forma contínua, com interrupções somente para retirada de eventuais vazamentos na rede. Segundo a companhia, não há falta de água para distribuir ao município.

Vídeo gravado em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, não comprova que há desabastecimento de água na região Nordeste, nem mesmo no município Foto: Reprodução

Saiba mais: No vídeo verificado aqui, o homem que compra água do chafariz eletrônico pretende mostrar que na região Nordeste não há água para consumo nas torneiras e por isso é necessário comprar. Segundo ele, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a água chegava na região, mas o abastecimento foi cortado no governo Lula. Nas redes sociais, usuários compartilham o vídeo com a alegação de que as imagens mostram a realidade do Nordeste atual.

Na gravação, o homem não menciona em qual Estado ou cidade o vídeo foi feito. A partir de buscas por elementos que aparecem nas imagens, como o nome de um estabelecimento que aparece no início da filmagem, o Verifica identificou um comércio que fica na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. No vídeo, o nome do comércio aparece escrito em uma placa junto com um número de telefone celular. A partir de uma publicação no X, que compartilha o vídeo sem as legendas com fundo vermelho, é possível ver o nome do estabelecimento e o número de telefone com mais nitidez.

Verifica identificou que a filmagem foi feita em um comércio que fica na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte Foto: Reprodução

A reportagem entrou em contato com o dono do estabelecimento, que confirmou a localização e disse não conhecer as pessoas que aparecem no vídeo. De acordo com o comerciante, a venda de água em chafariz eletrônico é comum na região, pois os moradores costumam usar a água que recebem nas torneiras para outras finalidades.

Segundo a companhia de águas e esgotos do Estado, o abastecimento de água para a cidade de Currais Novos é realizado por captação de água do Açude Dourado e complementado com água do Açude Gargalheiras. Em nota, a Caern informou que o município não depende da transposição do Rio São Francisco para se manter abastecido e que a compra de água mineral para beber é costume no Estado e em outros locais do Nordeste.

Ao Verifica, a prefeitura do município explicou que a população de Currais Novos vive em uma área com escassez de água, por esse motivo, a distribuição ocorre em dias alternados. Por telefone, a servidora que respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem informou que embora a distribuição aconteça em dias alternados, não há desabastecimento para a população, pois é habitual que os moradores tenham caixa d’água para armazenamento. Tanto a Caern quanto a prefeitura negaram que esteja faltando água para distribuição na cidade.