Argentina e Uruguai seguem EUA e reconhecem vitória de González Urrutia na Venezuela

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, e a chancelaria do Uruguai seguiram os Estados Unidos e declararam nesta sexta-feira, 2, que o opositor Edmundo González Urrutia é o vencedor legítimo da eleição da Venezuela.

Após os dois países, o Equador e a Costa Rica, outras duas nações da América Latina, também repetiram o gesto e reconheceram Urrutia como vitorioso. A declaração de Mondino, no entanto, não foi feito em caráter oficial. Ela deu a declaração na rede social X e recebeu o endosso do presidente argentino Javier Milei, mas horas depois a chancelaria do país emitiu um comunicado oficial sem reconhecer um vencedor.

O comunicado afirma que a chancelaria acompanha os fatos na Venezuela “para fazer uma declaração definitiva” e mantém, por enquanto, a posição anterior de não reconhecer a vitória de nenhum dos candidatos até que os fatos em torno do pleito sejam esclarecidos.

O posicionamento oficial da Argentina após as eleições foi de rejeição do resultado da eleição presidencial. “A República da Argentina foi um dos primeiros países a rejeitar e desconsiderar o resultado da eleição presidencial venezuelana em 28 de julho. As evidências coletadas até agora apenas confirmaram essa posição”, diz o comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, por outro lado, afirmou no início da tarde desta sexta-feira, 2, que após cinco dias das eleições nenhuma prova foi apresentada para atestar a vitória de Nicolás Maduro, como o CNE alegou. “Em paralelo, a oposição venezuelana tem realizado um trabalho louvável de coleta de mais de 80% de atas de escrutínio sem que tenha sido refutada a sua veracidade”, diz. “Surge, com total enérgica, que o candidato Edmundo González Urrutia foi o candidato à presidência que recebeu a maioria dos votos.”

A declaração foi semelhante a dos Estados Unidos, primeiro país a reconhecer oficialmente a González Urrutia como vencedor das eleições, nesta quinta-feira, 1. “Dada a evidência esmagadora, está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano, que Edmundo González Urrutia ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela”, declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em um comunicado.

O chefe da diplomacia dos EUA disse que os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelo chavismo, são profundamente falhos e não representam a vontade do povo venezuelano. O CNE declarou o ditador Nicolás Maduro vencedor com 51,2% dos votos contra 44,2% de González, mas não apresentou os dados que comprovariam os resultados e a oposição afirma ter provas de fraude.

Chanceler da Argentina, Diana Mondino, em reunião do Mercosul no dia 7 de julho. Mondina reconheceu na rede social X a vitória de González Urrutia Foto: Ministério Relações Exteriores Paraguai/Estadão

A nota destaca que o CNE continuou sem divulgar os dados, apesar do apelo da comunidade internacional, e que a missão de observadores do Centro Carter apontou irregularidades no processo.

O Brasil segue sem reconhecer a vitória de nenhum dos candidatos e diz acompanhar com atenção o escrutínio dos votos na Venezuela. Em nota conjunta com o México e a Colômbia nesta quinta, o governo brasileiro pediu por apuração imparcial e cobraram a divulgação dos dados das urnas, que comprovariam os resultados.

“Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação”, diz a nota.