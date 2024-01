Ataques na Síria e no Iraque aumentam as tensões em uma região que já está no limite

THE NEW YORK TIMES- O Irã acusou Israel de lançar um ataque aéreo contra Damasco, capital da Síria, neste sábado (20), que matou militares iranianos de alto escalão, o último de uma série de ataques israelenses contra autoridades do Irã e dois de seus representantes, o Hamas e o Hezbollah. O Irã prometeu retaliar, aumentando os temores de uma turbulência regional ainda mais profunda que se desdobra na guerra em Gaza.

Somente na última semana, a lista de ataques e represálias foi longa e assustadora: o Irã disparou mísseis contra o Iraque, a Síria e o Paquistão; o Paquistão respondeu atacando o território iraniano. A Turquia atingiu alvos curdos no norte do Iraque e da Síria; o Hamas disparou foguetes contra Israel; Israel continuou a bombardear o sul de Gaza e atingiu o sul do Líbano, onde militantes do Hezbollah dispararam foguetes contra Israel nos últimos meses. Militantes houthis no Iêmen miraram navios comerciais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, e os EUA retaliaram com sete rodadas de ataques contra alvos houthis.

Alguns desses ataques não tinham nenhuma conexão aparente com a guerra em Gaza. Mas, em conjunto, eles destacaram o perigo de que um ataque particularmente mortal – um acidente ou uma provocação deliberada – possa levar a uma escalada irreversível e a um conflito mais amplo.

Ataque aéreo na Síria no sábado (20) matou militares iranianos do alto escalão Foto: Omar Sanadiki/ AP

Entre os mortos nos ataques em Damasco no sábado (20) estavam Hojatallah Omidvar, chefe da inteligência na Síria para a Força Quds, o braço no exterior da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e seu vice, de acordo com a mídia iraniana e uma autoridade de defesa israelense.

O canal de notícias estatal iraniano informou que o presidente Ebrahim Raisi condenou os ataques à Síria, dizendo: “A República Islâmica do Irã não deixará os crimes do regime sionista sem resposta”.

A autoridade de defesa israelense, que solicitou anonimato para discutir questões sensíveis de inteligência, não disse quem estava por trás do ataque, mas não negou que tenha sido Israel.

A Guarda Revolucionária informou em um comunicado publicado online que cinco de seus membros que estavam na Síria como conselheiros militares foram mortos, juntamente com vários sírios. A Síria é um aliado próximo do Irã e um canal para o envio de armas iranianas para seus representantes, especialmente o Hezbollah.

Há anos, Israel está envolvido em uma guerra sombria com o Irã, realizando ataques secretos e assassinatos direcionados com o objetivo de paralisar as capacidades nucleares e militares do Irã e suas linhas de suprimento para as forças de procuração em toda a região.

A Força Quds tem desempenhado um papel importante no apoio a esses representantes, incluindo os Houthis no Iêmen, bem como o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. O general Omidvar, o oficial iraniano sênior morto no ataque em Damasco no sábado (20), supervisionou o compartilhamento e a coleta de informações de inteligência com as milícias representantes e coordenou a distribuição de armas em toda a região, de acordo com autoridades de defesa israelenses e um iraniano ligado à Guarda. As autoridades pediram para não serem identificadas porque não estavam autorizadas a falar publicamente sobre o general.

Onda de tensões no Oriente Médio tem aumentado desde 7 de outubro, quando o Hamas, aliado do Irã,atacou Israel Foto: EFE

No início deste mês, um ataque israelense matou o vice-líder político do Hamas, Saleh al-Arouri, em Beirute, no Líbano. Em seguida, um ataque suicida a bomba do grupo terrorista sunita ISIS matou quase 100 pessoas na cidade iraniana de Kerman. Os Estados Unidos também assassinaram um comandante sênior de uma milícia alinhada ao Irã em Bagdá.

Teerã respondeu primeiro enviando seus próprios comandos para apreender um navio petroleiro na costa de Omã. Esta semana, lançou um ataque com mísseis contra a cidade de Erbil, na região do Curdistão, no norte do Iraque, dizendo que o objetivo era atingir um “centro de espionagem” israelense. O Irã disse que seus ataques na semana passada foram em retaliação, entre outras coisas, pelo assassinato do general Mousavi.

Israel não respondeu à alegação de que o alvo em Erbil era um posto avançado de espionagem israelense. Mas as autoridades iraquianas rejeitaram a acusação, dizendo que apenas civis foram mortos, incluindo um empresário, sua filha pequena e a babá dela.

Altos funcionários americanos disseram que a agência de inteligência de Israel, o Mossad, conduziu operações contra o Irã a partir da região do Curdistão, no norte do Iraque.

O Irã também atingiu alvos na Síria e no Paquistão com mísseis na semana passada, sinalizando para os partidários da linha dura no país que responderá diante de ameaças.

Mísseis de maior alcance

Os recentes ataques do Irã também foram notáveis porque pareciam fazer uso de um dos mísseis de maior alcance e mais avançados do país, o Kheibar Shekan.

Os analistas disseram que o uso desse míssil específico, quando um míssil menos sofisticado poderia ter sido igualmente eficaz, foi um sinal de que o Irã estava mostrando o alcance e a sofisticação de seus mísseis mais recentes e reforçando suas credenciais como um importante fornecedor de armas, inclusive para a Rússia na guerra na Ucrânia.

Até o momento, o Irã parece ter evitado uma grande escalada que poderia inflamar ainda mais um conflito regional cada vez mais intenso, centrado na guerra entre o Hamas, apoiado pelo Irã, e o arqui-inimigo regional, Israel. Analistas dizem que o Irã queria que os ataques fossem comedidos, flexionando seus músculos sem entrar em uma luta direta com Israel, os Estados Unidos ou seus aliados.

Os Houthis no Iêmen estão no centro da escalada de tensões em outra frente regional. O grupo tem atacado navios no Mar Vermelho, provocando ataques aéreos retaliatórios recentemente pelos EUA e pelo Reino Unido.

No sábado (20), o Comando Central dos EUA disse que as forças americanas realizaram ataques aéreos contra um míssil anti-navio Houthi “que estava apontado para o Golfo de Aden e preparado para ser lançado”. Foi a sétima vez em 10 dias que os EUA atacaram alvos Houthi no Iêmen.

Até agora, os ataques não conseguiram dissuadir os houthis de atacar as rotas de navegação no Mar Vermelho e no Golfo de Áden que se conectam ao Canal de Suez. O grupo apoiado pelo Irã diz que manterá seus ataques até que Israel interrompa sua campanha militar em Gaza.

O presidente americano Joe Biden disse na quinta-feira(18) que os ataques aéreos dos EUA contra os houthis continuarão, mesmo que não tenham interrompido os ataques do grupo à navegação no Mar Vermelho.

“Eles estão impedindo os Houthis? Não”, disse Biden. “Eles vão continuar? Sim.”

