China afirma que ao menos 10 balões dos EUA sobrevoaram seu espaço aéreo desde 2022

A tensão entre Estados Unidos e China, que já vinha aumentando desde a semana passada, após um balão chinês entrar no espaço aéreo americano e ser derrubado, ganha mais um capítulo. O Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou nesta segunda-feira, 13, que Washington enviou ao menos 10 balões não autorizados ao seu território desde 2022.

Leia também O que se sabe sobre os objetos misteriosos abatidos pelos EUA Incidentes começaram no fim de janeiro, quando um enorme balão chinês cruzou por dias os céus dos EUA

O governo americano nega as afirmações chinesas. Mas a troca de acusações começou logo na semana passada, quando os EUA abateram o primeiro balão e afirmaram se tratar de um aparelho de espionagem chinês. Pequim admitiu que o objeto era procedente do país, mas disse ser um dispositivo civil.

Desde então, outros três artefatos do mesmo tipo foram derrubados nos EUA e no Canadá, levantando preocupações de segurança na América do Norte. No domingo, Washington confirmou que todos os objetos eram balões, mas menores do que o primeiro.

EUA derrubaram balões que sobrevoavam seu espaço aéreo ao longo da última semana Foto: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson / US NAVY / AFP

Em reação às acusações americanas, o governo chinês se pronunciou. Durante o fim de semana, a imprensa estatal chinesa informou que um objeto voador não identificado foi observado na costa leste do país e o exército se preparava para derrubar o dispositivo.

Pequim se negou a comentar a informação e limitou a pedir que os jornalistas procurassem o ministério da Defesa, que não respondeu aos pedidos de comentários da agência France-Press. Mas o governo acusou Washington de enviar mais de 10 balões ao seu espaço aéreo desde janeiro de 2022.

Continua após a publicidade

“Não é raro que os Estados Unidos entrem ilegalmente no espaço aéreo de outros países”, afirmou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, nesta segunda. “Apenas no último ano, balões americanos sobrevoaram a China mais de 10 vezes sem qualquer autorização”, acrescentou.

Questionado sobre como a China respondeu às supostas incursões, Wang respondeu que a “gestão (dos incidentes) por parte de Pequim foi responsável e profissional”. “Se querem saber mais sobre balões de grande altitude americanos que entram ilegalmente no espaço aéreo da China, eu sugiro que procurem a parte americana”, acrescentou.

A AFP entrou em contato com o Departamento de Estado e o Pentágono para pedir comentários sobre as acusações de Pequim, mas não recebeu respostas.

Vigilância

O governo americano reforçou a vigilância do espaço aéreo, ao mesmo tempo que aumenta o número de incursões aéreas, das quais a China nega ter conhecimento. EUA e Canadá começaram as buscas pelos destroços dos objetos derrubados no fim da semana passada para determinar a finalidade e a origem dos balões.

O general Glen VanHerck, chefe do Comando Norte dos EUA, disse que depois de enviar aviões para inspecionar o objeto derrubado mais recente, as Forças Armadas concluíram que não havia indícios de qualquer ameaça, assim como nos objetos anteriores.

Continua após a publicidade

“O que estamos vendo são objetos muito, muito pequenos que produzem uma seção transversal de radar muito, muito baixa”, disse. / AFP e WASHINGTON POST