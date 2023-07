Em “guerra” contra incêndios florestais, Grécia se prepara para temperatura recorde

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, declarou nesta segunda-feira, 24, que o país está em “guerra” contra os incêndios florestais e alertou que os próximos dias ainda devem ser difíceis. A onda de calor que atinge o país, uma das piores já registradas, deve atingir o ápice entre terça e quarta-feira, quando a temperatura pode atingir máximas históricas na capital Atenas.

A expectativa de calor ainda mais intenso preocupa o país que luta há sete dias consecutivos para conter o fogo que consome as florestas. A Defesa Civil da Grécia registrou 64 novos focos de incêndio em 24 horas e o Corpo de Bombeiros alertou que muitas regiões permaneciam em “alerta vermelho” nesta segunda-feira.

Moradores se preparam para enfrentar incêndio da ilha de Rodes. Foto: REUTERS/Nicolas Economou

No fim de semana, 19 mil pessoas fugiram da ilha de Rodes, perto da costa da Turquia. A operação é considerada a maior deste tipo na história da Grécia.

Entre as pessoas que tiveram que deixar as áreas de risco, cerca de 6 mil são turistas. Milhares continuavam retidos nesta segunda-feira alojados em pavilhões esportivos, prédios municipais, centros de convenções e no aeroporto, sem conseguir voltar para casa.

“Tivemos que caminhar sem descanso. Caminhamos cerca de seis horas no calor”, contou à agência AFP, a britânica Kelly Squirrel, que estava hospedada na ilha de Rodes.

Continua após a publicidade

Os incêndios são comuns na Grécia e têm ganhado força nos últimos anos com o tempo quente. Em 2021, por exemplo, mais de 130 mil hectares foram consumidos pelo fogo. Agora, as chamas que se avançam pela ilha são um desafio até para o país que é acostumado a enfrentar o problema.

“O que é incomum nos incêndios de Rodes é a intensidade e a velocidade com que se espalham”, explicou Douglas Kelley, do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido.

Homem tenta conter incêndio perto de resort na ilha de Rodes, Grécia, 24 de julho de 2023. Foto: AP Photo/Petros Giannakouris

Na ilha de Evia, a nordeste de Atenas, outro grande incêndio florestal continuava fora de controle nesta segunda impulsionado pelos ventos fortes. Mais de 100 bombeiros lutam para conter as chamas.

Calor na Europa

Antes de deixar o país, a onda de calor ainda tende a ficar mais intensa. As previsões apontam que, em Atenas, a temperatura pode atingir o recorde de 44,8ºC registrado no verão de 2007 e até o recorde nacional de 48º estabelecido há mais de 40 anos também pode ser batido.

Na quarta-feira, o ar mais frio deve começar chegar ao sul da Europa empurrando o calor para o leste, mas em grande parte da Grécia e da Turquia, as altas temperaturas devem persistir pelo menos até a quinta-feira.

Continua após a publicidade

No fim da da semana, a previsão é de temperaturas mais amenas para Europa, mas a trégua não deve durar muito: o ar quente que vem da África deve atingir o continente. A onda de calor não deve ser tão intensa como a castiga agora, mas, ainda sim, os europeus devem se preparar para mais dias quentes./ W. Post, AFP e EFE.