Uma carta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu ao líder supremo do Irã, em uma tentativa de iniciar conversações sobre o avançado programa nuclear de Teerã, chegou à capital iraniana. Embora o texto da carta não tenha sido publicado, sua chegada ocorre enquanto Trump impõe novas sanções ao Irã como parte de sua campanha de “pressão máxima” visando o país.

Trump também sugeriu que uma ação militar contra o Irã ainda era uma possibilidade, enquanto enfatizava que ainda acreditava que um novo acordo poderia ser alcançado. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, de 85 anos, zombou de Trump, mas oficiais em seu país também ofereceram sinais contraditórios sobre se negociações poderiam ocorrer. Aqui está o que saber sobre a carta, o programa nuclear do Irã e as tensões gerais que têm assombrado as relações entre Teerã e Washington desde a Revolução Islâmica de 1979.

Fusão de imagens mostra Trump, à esquerda, discursando no Congresso no dia 4 de março, e, ao lado, Aiatolá Khamenei em cerimônia em Teerã no dia 8 de março Foto: AP / AP

Por que Trump escreveu a carta?

PUBLICIDADE Trump enviou a carta a Khamenei em 5 de março, e então deu uma entrevista na televisão no dia seguinte na qual reconheceu tê-la enviado. Ele disse: “eu escrevi uma carta dizendo, ‘Espero que vocês negociem porque, se tivermos que intervir militarmente, vai ser uma coisa terrível.”. Desde que voltou à Casa Branca, o presidente tem pressionado por conversas enquanto simultaneamente aumentava as sanções e sugerindo que um ataque militar por Israel ou os EUA poderia visar os locais nucleares iranianos. As cartas de Trump ao líder norte-coreano Kim Jong Un em seu primeiro mandato levaram a encontros cara a cara, embora sem acordos para limitar as bombas atômicas de Pyongyang e um programa de mísseis capaz de alcançar os EUA continental.

Como o Irã reagiu?

O Irã ofereceu uma série de respostas aparentemente contraditórias. Khamenei disse que não estava interessado em conversas com um “governo intimidador”. Mas diplomatas iranianos, incluindo o ministro das relações exteriores, Abbas Araghchi, sugeriram anteriormente a possibilidade de conversas sobre garantias de que Teerã não buscaria uma arma nuclear. Araghchi, que participou das negociações para o acordo nuclear do Irã em 2015, mais tarde endureceu seu tom e disse que conversas não poderiam acontecer sob pressão dos EUA, seguindo a liderança de Khamenei. No entanto, Araghchi ainda se encontrou com o diplomata dos Emirados Árabes que carregava a carta de Trump.

Por que o programa nuclear do Irã preocupa o Ocidente?

O Irã insistiu por décadas que seu programa nuclear era pacífico. No entanto, seus oficiais ameaçam cada vez mais perseguir uma arma nuclear. O Irã agora enriquece urânio a níveis de quase qualidade de armas de 60%, o único país no mundo sem um programa de armas nucleares a fazer isso.

Sob o acordo nuclear original de 2015, o Irã tinha permissão para enriquecer urânio até apenas 3,67% de pureza e manter um estoque de urânio de 300 quilos. O último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica sobre o programa iraniano colocou seu estoque em 8.294,4 quilos enquanto enriquece uma fração disso a 60% de pureza. As agências de inteligência dos EUA avaliam que o Irã ainda não começou um programa de armas, mas “empreendeu atividades que o posicionam melhor para produzir um dispositivo nuclear, se escolher fazê-lo”.

Por que as relações são tão ruins entre Irã e os EUA?

O Irã já foi um dos principais aliados dos EUA no Oriente Médio sob Mohammad Reza Pahlavi, que comprou armas militares americanas e permitiu que técnicos da CIA operassem postos secretos de escuta monitorando a União Soviética vizinha.

A CIA fomentou um golpe em 1953 que cimentou o governo de Pahlavi. Mas em janeiro de 1979, Pahlavi, fatalmente doente com câncer, fugiu do Irã à medida que manifestações em massa cresciam contra seu governo. Aconteceu, então, a Revolução Islâmica, liderada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini, e a adoção de um governo teocrático no Irã. Mais tarde naquele ano, estudantes universitários invadiram a Embaixada dos EUA em Teerã, buscando a extradição de Pahlavi e desencadeando a crise de reféns de 444 dias que viu as relações diplomáticas entre Irã e os EUA serem cortadas.

A guerra Irã-Iraque dos anos 1980 viu os EUA apoiando Saddam Hussein. Durante esse conflito, EUA lançaram um ataque de um dia que incapacitou o Irã no mar, enquanto mais tarde os EUA derrubaram um avião comercial iraniano. Irã e os EUA têm oscilado entre inimizade e diplomacia relutante nos anos desde então, com as relações atingindo um pico quando Teerã fez um acordo nuclear em 2015 com as potências mundiais. Mas Trump retirou unilateralmente os EUA do acordo, provocando anos de tensões no Oriente Médio que persistem até hoje./AP

