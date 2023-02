EUA detectam balão espião da China sobre seu território

WASHINGTON - O Pentágono está monitorando um balão espião chinês que sobrevoa atualmente o território dos Estados Unidos, disse um alto funcionário da Defesa nesta quinta-feira, 2. O balão sobrevoa em grande altitude e, segundo o Departamento de Defesa, não representa risco militar ou físico para ninguém na superfície.

Caso fosse abatido, como chegou a considerar o Pentágono a pedido do presidente Joe Biden, a ação poderia, dessa forma, representar riscos para as pessoas em solo, como afirmou uma fonte à agência France Presse, que pediu anonimato.

Leia também Japão e EUA fortalecem aliança militar para deter influência da China

O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, disse em um comunicado que esta não é a primeira vez que uma atividade de balão desse tipo é registrada nos últimos anos. Um oficial de defesa de alto escalão afirmou em uma conversa por telefone com repórteres que acredita-se que o dispositivo pertence à China e Biden foi informado sobre a situação.

Foto de um balão sobrevoando os céus de Billings, em Montana, em foto divulgada nas redes sociais: EUA acreditam que seja um balão espião da China Foto: Chase Doak / Reuters

Outra fonte que conversou com a agência France Presse afirmou que o Pentágono não acredita que se trate de uma grande ameaça porque “tem um valor aditivo limitado de uma perspectiva de coleta de [dados de] inteligência”. “Estamos tomando medidas para nos proteger da coleta de informações confidenciais por parte de inteligência estrangeira”, afirmou a fonte.

O balão entrou no espaço aéreo americano “há vários dias”, segundo ele, mas os serviços de inteligência dos EUA já o rastreavam antes.

Vários aviões de combate examinaram o balão quando sobrevoava o Estado de Montana, norte do país. Atualmente, voa “a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial”, segundo o porta-voz do Pentágono.

Imagem de arquivo da sede do Pentágono, em Washington; Defesa dos EUA monitora balão chinês que sobrevoa território americano Foto: Eva Hambach/AFP - 12/03/2022

A China já enviou balões de vigilância sobre os EUA no passado. O episódio se soma às tensões entre Washington e Pequim por Taiwan, que o governo chinês considera parte de seu território e cujo controle o governo pretende recuperar um dia, mesmo que por força.

O anúncio também ocorre antes de o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, iniciar uma visita à China neste fim de semana./EFE e AFP