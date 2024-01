EUA dizem que Rússia está usando mísseis da Coreia do Norte contra a Ucrânia

A Rússia usou mísseis fornecidos pela Coreia do Norte para atacar a Ucrânia, segundo informou o governo americano, que denunciou uma “escalada consequente e preocupante” do apoio de Pyongyang a Moscou para a invasão do país vizinho.

“Nossa informação indica que a Coreia do Norte proporcionou recentemente à Rússia sistemas de lançamento de mísseis balísticos e vários mísseis balísticos”, alguns dos quais foram usados posteriormente, em 30 de dezembro e novamente em 2 de janeiro, para realizar ataques contra a Ucrânia, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby.

As forças russas dispararam ao menos um dos mísseis fornecidos pela Coreia do Norte em 30 de dezembro, que caiu em um campo aberto na região de Zaporizhzhia, disse Kirby.

O ditador norte-coreano Kim Jong Un se reúne com o presidente russo Vladimir Putin, em Rússia, em 13 de setembro de 2023, nesta imagem divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte. Foto: KCNA via REUTERS

Em seguida, dispararam “múltiplos” mísseis balísticos contra a Ucrânia como parte de um ataque aéreo maciço em 2 de janeiro, acrescentou.

A Rússia também tem a intenção de comprar mísseis do Irã, seu aliado, assegurou o porta-voz americano.

Os Estados Unidos e seus aliados vão levar agora o assunto ao Conselho de Segurança da ONU, já que esta transferência de mísseis representa uma violação das sanções da ONU contra a Coreia do Norte, declarou Kirby.

O coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, fala durante a coletiva de imprensa diária na Casa Branca, em 4 de janeiro de 2024, em Washington. Foto: SAUL LOEB / AFP

Em outubro, os Estados Unidos afirmaram que a Coreia do Norte tinha fornecido à Rússia mais de 1.000 contêineres de material militar e munições nas semanas prévias.

A Coreia do Sul também estimou que a Coreia do Norte tinha fornecido à Rússia mais de um milhão de projéteis de artilharia, em troca de assessoramento para seus satélites.

Aliados históricos, Rússia e Coreia do Norte são alvos de sanções internacionais: Moscou por sua invasão da Ucrânia e Pyongyang por seus programas nucleares e de mísseis. /AFP