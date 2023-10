Como os túneis subterrâneos em Gaza são a grande arma do Hamas contra as forças de Israel

THE NEW YORK TIMES - Pouco depois da meia-noite de terça-feira, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que tinham atingido um túnel que permitia ao Hamas “infiltrar-se em Israel através do mar.” O túnel marítimo não era usual, um sinal de que o Hamas criou novas formas mortíferas de atacar Israel. O grupo terrorista tem quilômetros de túneis sob a Faixa de Gaza - um funcionário dos EUA comparou-os a “cidades em miniatura” - mas a saída deste túnel estava no mar, perto de uma praia em Israel.

Entre as possíveis razões que levaram Israel a adiar o envio de tropas para Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro, há uma que se destaca, segundo os peritos militares: os túneis.

Um jovem palestino caminha dentro de um túnel usado para exercícios militares durante uma exposição de armas em um acampamento de verão para jovens administrado pelo Hamas na Cidade de Gaza Foto: Adel Hana / AP

Por baixo da pequena faixa costeira e dos seus mais de 2 milhões de habitantes existe uma vasta rede de caminhos subterrâneos, salas, celas e até estradas para veículos. Acredita-se que o Hamas, que controla Gaza, esconde armas, terroristas e até mesmo centros de comando neste labirinto de câmaras subterrâneas.

Neste sábado, 28, os aviões de combate israelenses atingiram 150 alvos subterrâneos no norte da Faixa de Gaza, segundo o exército israelense.

Para as forças israelenses que participarem numa invasão terrestre em grande escala, um dos desafios mais assustadores serão os túneis, que o Hamas passou anos aperfeiçoando. Para as pessoas que vivem por cima dos túneis, uma das propostas mais assustadoras será como sobreviver à guerra subterrânea.

Soldados israelenses andam em tunel descoberto perto da fronteira entre Gaza e Israel em 2013 Foto: Tsafrir Abayov / AP

”Não devemos ter ilusões sobre como isto vai ser”, disse o general Joseph L. Votel, antigo líder do Comando Central dos Estados Unidos, que é responsável pelo Oriente Médio. “Vai ser uma luta sangrenta e brutal.”

Numa entrevista, Votel recordou os últimos dias da batalha pela cidade iraquiana de Mossul, onde os terroristas do Estado Islâmico se esconderam numa série de túneis em 2017. “Nossos soldados iraquianos estavam usando escavadeiras para retirar os terroristas do ISIS que foram literalmente enterrados nos escombros”, disse ele. “Foi muito, muito brutal.”

Os túneis fazem parte da vida em Gaza há anos, mas multiplicaram-se acentuadamente após 2007, quando o Hamas assumiu o controlo do enclave e Israel reforçou o seu bloqueio. Os palestinos responderam com a construção de centenas de túneis para contrabandear alimentos, bens, pessoas e armas.

Um soldado israelense mantém guarda próximo à entrada do que os militares israelenses dizem ser um túnel de ataque transfronteiriço escavado de Gaza a Israel, no lado israelense da fronteira da Faixa de Gaza, perto de Kissufim, 18 de janeiro de 2018 REUTERS/Jack Guez/Pool /Arquivo Foto Foto: Jack Guez/Pool/REUTERS

Os túneis custaram ao Hamas cerca de US$ 3 milhões cada, segundo os militares israelenses. Alguns são feitos com concreto pré-fabricado e ferro e têm salas médicas para prestar assistência aos terroristas feridos. Outros têm espaços a 40 metros abaixo do solo onde as pessoas podem se esconder durante meses.

Em Israel, as pessoas referem-se frequentemente ao sistema de túneis como “Gaza inferior” ou “metrô”. Yocheved Lifshitz, uma mulher de 85 anos que foi mantida refém pelo Hamas durante 17 dias este mês, descreveu ter sido conduzida durante quilômetros através de uma “teia de aranha” de túneis.

Na terça-feira, Yocheved Lifshitz disse aos jornalistas que os militantes do Hamas a conduziram através de corredores subterrâneos úmidos e molhados até “uma grande sala onde estavam concentrados cerca de 25 raptados”. Após duas ou três horas, colocaram cinco pessoas do seu kibutz numa sala separada, disse ela.

Um oficial do exército israelense conduz jornalistas, em 2014, por um túnel supostamente usado por militantes palestinos para ataques transfronteiriços, na fronteira Israel-Gaza. Um extenso labirinto de túneis construídos pelo Hamas estende-se pelos densos bairros da Faixa de Gaza, escondendo militantes, o seu arsenal de mísseis e os mais de 200 reféns Foto: Jack Guez/Arquivo/ AP

Numa conferência de imprensa na sexta-feira, 27, o Contra-Almirante Daniel Hagari, porta-voz militar de Israel, acusou o Hamas de construir túneis e outras instalações por baixo do Hospital Al Shifa em Gaza, o maior centro médico do território. Ele reproduziu uma gravação de áudio interceptada e mostrou uma ilustração do complexo subterrâneo.

O General Votel, que visitou um túnel controlado pela milícia libanesa Hezbollah perto da fronteira de Israel, disse que ficou “surpreso com o nível de esforço envolvido na criação destas coisas”.

“Não era apenas buracos no chão, era uma arquitetura”, disse. “Estavam ligados a salas e foram construídos de forma a resistir a ataques à superfície”.

Túnel em Rafah, na fronteira entre o Egito e o sul da Faixa de Gaza, em 2013 Foto: Hatem Moussa/Arquivo/AP

Visibilidade limitada

À medida que o Hamas expandia o sistema subterrâneo, ocultava as entradas dos túneis em casas e outras pequenas estruturas do lado egípcio da fronteira, disse Joel Roskin, professor de geologia da Universidade de Bar-Ilan, em Israel, que estudou túneis durante o seu tempo no exército israelense. Esses túneis permitiam o contrabando de mercadorias do Egito.

O sistema de túneis estende-se até à fronteira israelense, ao norte. Há uma década, o Egito empreendeu um esforço para destruir os túneis ao longo da sua fronteira, despejando esgoto em alguns e nivelando casas que escondiam as entradas, disse Roskin.

Israel tem visibilidade limitada da atividade dos túneis no lado egípcio da fronteira, acrescentou. Muitas das redes terminam no norte do Sinai, mas o governo egípcio raramente permite que pesquisadores israelenses ou funcionários do governo visitem a área, por isso não está claro quantos túneis transfronteiriços ainda existem.

Em 14 de outubro, o Hamas divulgou um vídeo que mostrava um grupo de terroristas saindo de túneis e encenando um ataque simulado contra tanques israelenses. Nele, os terroristas simulam arrastar prisioneiros israelenses extraídos dos tanques e os jogam, de cabeça, nos túneis, antes de voltarem para as passagens subterrâneas.

“Isso é o que o espera quando você entra em Gaza”, diz o vídeo no final.

Daphne Richemond-Barak, especialista em guerra de túneis da Universidade Reichman, em Israel, disse que duvida que alguém saiba quantos quilômetros de túneis o Hamas tem. Alguns analistas estimam o número em centenas. O líder do grupo em Gaza, Yahya Sinwar, disse em 2021 que havia 500 quilômetros de túneis em Gaza.

Em 2018, as Forças de Defesa de Israel destruíram um túnel com mais de um quilômetro de comprimento.

Armadilhas internas

Alguns dos túneis foram construídos com equipamentos de escavação mecânica, mas os túneis que o Hamas supostamente usa como plataforma de lançamento para ataques a Israel são cavados à mão ou com pás, segundo as autoridades, para evitar a detecção. O terreno arenoso facilita a escavação dos túneis.

Normalmente, os túneis pelos quais os terroristas do Hamas passam têm cerca de 1,5 metro de altura e 1,5 metro de largura, segundo os especialistas. Essa largura estreita pode ser um pesadelo para os soldados que precisam se deslocar em fila indiana por eles.

“Para fins defensivos, é um desafio operacional para a FDI”, disse Richemond-Barak.

Soldados e oficiais que trabalharam na limpeza de túneis em Gaza no passado dizem que os militares geralmente evitam enviar pessoas para dentro deles. “O Hamas preparou seus túneis”, disse Richemond-Barak. “Eles provavelmente estão armadilhados”.

Não há “provavelmente” sobre as armadilhas, diz o coronel Amir Olo, ex-comandante da unidade de engenharia de combate de elite conhecida como Yahalom, que é responsável pelo desmantelamento de túneis. O coronel Olo fez parte de um esforço israelense em 2014, chamado Protective Edge, com o objetivo declarado de destruir o sistema de túneis de Gaza durante uma invasão terrestre de duas semanas.

Armadilhas - geralmente bombas que são acionadas remotamente ou que explodem quando algo passa por um fio - estão sempre presentes, disse ele. Em 2013, seis soldados israelenses ficaram feridos e um ficou cego quando uma armadilha explodiu quando eles tentavam enfiar uma câmera em um túnel do Hamas.

Os soldados que limparam os túneis dizem que entrar em um deles é a última coisa que querem fazer. “Ao usar os túneis, o inimigo pode nos cercar e atacar por trás”, disse o coronel Olo em uma entrevista.

Ben Milch, um israelense-americano que limpou túneis com os militares israelenses durante a Guerra de Gaza de 2014, disse que sua unidade foi alvo de fogo repetidamente enquanto trabalhava para destruir cerca de 13 túneis.

No início, disse Milch, ele e outros soldados não tinham certeza de onde procurar as entradas, que geralmente ficavam em áreas densamente povoadas, perto de mesquitas e casas. Mas, em seguida, as tropas começaram a identificar sinais reveladores, como sistemas de roldanas próximos a edifícios.

Ataques aéreos e sensores remotos podem destruir túneis, mas, em algum momento, Israel terá que enviar pessoas se quiser ter certeza de que a rede foi totalmente desmantelada, disseram as autoridades militares.

“As táticas de combate aos túneis exigem forças terrestres”, de acordo com um relatório da RAND Corporation sobre a Guerra de Gaza de 2014. “Mesmo após a conclusão do Protective Edge, a IDF enfrentou desafios tecnológicos reais para detectar, combater e, por fim, destruir túneis.”

Soldados especializados

Uma unidade militar israelense chamada Samur, ou doninha, é especializada em guerra subterrânea, treinando em túneis simulados em Israel.

Um soldado reservista israelense na Cisjordânia disse que outras unidades de infantaria também treinam na guerra de túneis.

Ele descreveu uma técnica, chamada de “cabelo roxo”, usada para localizar os tentáculos de um túnel. As tropas israelenses lançam granadas de fumaça em um túnel e, em seguida, observam se há fumaça roxa saindo de alguma casa na área. A fumaça, disse o soldado, indica que uma casa está conectada à rede de túneis e deve ser isolada antes que os soldados desçam aos túneis. A fumaça se move como fios de cabelo por todo o sistema de túneis, disse ele.

Mas os túneis marítimos representam uma tendência perigosa para o futuro, disse Richemond-Barak.

Em 2018, Israel destruiu um que se estendia por metros até o mar, talvez o primeiro desse tipo descoberto.

Os mergulhadores do Hamas poderiam ter usado o túnel para atravessar as águas israelenses sem serem detectados.

Depois que o exército israelense anunciou na terça-feira, 24, que havia destruído o túnel para o mar, divulgou um vídeo de outro incidente, as autoridades disseram que o vídeo mostrava as forças israelenses bombardeando mergulhadores do Hamas que haviam saído de um túnel ao longo da costa de Gaza e estavam tentando entrar em Israel perto da praia de Zikim.

“O Hamas está sempre inovando no campo da guerra subterrânea e explorando seu conhecimento e know-how de maneiras novas e inovadoras”, disse Richemond-Barak.