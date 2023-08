Girafa sem manchas nasce em zoológico dos EUA; especialistas acreditam ser a única no mundo

Um raro bebê girafa sem manchas nasceu em um zoológico do Tennessee, nos Estados Unidos. O Brights Zoo, onde o animal nasceu no dia 31 de julho, diz que provavelmente esta é a única girafa de todo mundo com pelagem totalmente lisa, da cor marrom.

“Especialistas em girafas acreditam que ela é a única girafa reticulada de cor sólida que vive em qualquer lugar do planeta”, afirmou o Brights Zoo em um comunicado, repercutido pelo portal WJHL. O zoológico afirmou que há registro de uma outra girafa sem manchas nascida no Japão, na década de 1970 - uma girafa vive, em média, de 30 a 33 anos.

Exames de sangue foram realizados no animal para checar se a sua saúde estava em boas condições, devido à rara condição. Mas seus resultados eram “idênticos aos da girafa que nasceu duas semanas antes disso, então nos sentimos bem. A cada dia ela fica mais forte”, disse Tony Bright, o fundador do zoo, ao portal.

A girafa bebê já tem 1,80 metro. David Bright, diretor do zoo, destacou que foi positivo que ela tenha nascido em um cativeiro. “Na natureza, eles usam esses pontos para camuflagem… Por ser de cor sólida, ela pode não ser capaz de se esconder tão bem.”

A girafa, que é uma fêmea, ainda não tem nome. O zoológico está organizando uma votação popular em seu Facebook, que terá seu resultado anunciado no dia 4 de setembro. O público, que reagiu com entusiasmo à notícia da girafa marrom, pode escolher entre quatro opções: Kipekee (“única’); Firali (”extraordinária”); Shakiri (“a mais bonita”) ou Jamella (“de grande beleza”).

“Eu amei todos os nomes e eles são tão apropriados! Eu acho que eu gosto de Jamella. Não tenho certeza por que, apenas salta aos meus olhos. Eu estou tão feliz de ver esse doce bebê! Isso iniciou meu dia perfeitamente”, escreveu uma usuária na postagem que já tem mais de 2 mil comentários, que se dividem na escolha do nome.