Israel expande operações militares em Gaza e ameaça ocupar novas áreas do território palestino

TEL-AVIV - Israel anunciou nesta quarta-feira, 2, que vai expandir as suas operações militares para “tomar grandes áreas” da Faixa de Gaza. Enquanto isso, os ataques aéreos que deixaram mais de mil mortos desde o colapso do cessar-fogo continuam e os suprimentos para a população palestina diminuem rapidamente em virtude do bloqueio da ajuda humanitária.

PUBLICIDADE O ministro da Defesa, Israel Katz, disse em comunicado que as forças israelenses estão expandindo as operações em Gaza para destruir e limpar a área de terroristas e infraestrutura terrorista. Essas ações, afirma, servirão para tomar grandes áreas que podem ser incorporadas às zonas israelenses de segurança. Katz não especificou quais partes do território Israel pretende tomar, mas o anúncio veio depois que os militares ordenaram a retirada dos palestinos da cidade de Rafah, na fronteira com o Egito.

Palestino percorre de bicicleta a única via que liga o norte ao sul da Faixa de Gaza enquanto Israel anuncia que vai 'cortar' o território e tomar grandes áreas para pressionar o Hamas. Foto: Bashar Taleb/AFP

Pouco depois, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu disse que Israel está estabelecendo um novo corredor de segurança para pressionar o Hamas. Ele sugeriu que o eixo chamado Morag — referência ao assentamento judaico que ficava entre Rafah e Khan Younis — passaria entre as cidades no sul da Faixa de Gaza.

Seria um novo corredor Filadélfia, disse Netanyahu referindo-se à área mais ao sul, na fronteira com o Egito, que está sob controle israelense desde o ano passado. Israel também havia retomado o corredor de Netzarim, que divide o norte de Gaza. “Estamos cortando a Faixa e aumentando a pressão passo a passo, para que eles nos entreguem nossos reféns”, declarou.

Israel abandonou o cessar-fogo no mês passado e retomou no mês passado os bombardeios sobre a Faixa de Gaza, acompanhados por uma nova ofensiva terrestre. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que mais de mil pessoas morreram desde então. Ao todo, o conflito desencadeado pelo ataque terrorista do Hamas deixou 50 mil vítimas do lado palestino.

Após os ataques desta quarta, corpos foram vistos empilhados na frente do Hospital Nasser em Khan Younis. Pelo menos 13 pessoas morreram nos bombardeios que atingiram a cidade, no sul do território, e os campos de refugiados de Nuseirat, no centro. Outras 19 morreram, incluindo nove crianças, em Jabalia, onde um prédio da ONU foi atingido.

A retomada dos combates é alvo de protestos em massa em Israel. O Fórum das Famílias dos Reféns disse que estava horrorizado com a declaração de Katz. “Você decidiu que estamos sacrificando reféns para capturar terras?”, questionou. “Em vez de libertar os reféns em um acordo e acabar com a guerra, o governo de Israel está enviando mais soldados a Gaza para lutar nos mesmos lugares em que já lutaram várias vezes.”

Os mediadores (Catar, Egito e Estados Unidos) trabalham em um novo acordo de cessar-fogo que permita o retorno dos 59 reféns restantes em Gaza. Acredita-se que 24 deles estariam vivos. O governo Binyamin Netanyahu confirmou que recebeu uma proposta e apresentou uma contraproposta, mas os detalhes das tratativas não foram divulgados.

No domingo, Netanyahu ofereceu a possibilidade de abandonar da Faixa de Gaza, com a condição de que o Hamas entregue as suas armas. O grupo terrorista afirma que poderia renunciar ao controle de Gaza após o conflito, mas se recusa a ceder na questão do armamento.

No território palestino, devastado pela guerra, a crise é agravada pelo bloqueio à ajuda humanitária imposto por Israel há um mês. O Programa Mundial de Alimentos anunciou que todas as padarias que apoia em Gaza foram forçadas a fechar por falta de combustível e farinha. E alertou que os últimos pacotes de alimentos que tem para distribuir acabarão na quinta-feira enquanto os suprimentos para refeições quentes devem durar apenas duas semanas.

Bombardeios também caíram sobre o campo de refugiados de Jabalia, onde um prédio usado pela ONU foi atingido. Foto: Bashar Taleb/AFP

Israel tem afirmado regularmente, sem fornecer provas, que a assistência está sendo desviada para o Hamas. A agência militar israelense que coordena as entregas de ajuda, disse na terça-feira que há alimentos suficientes em Gaza para durar um “longo período de tempo” se o Hamas permitir o acesso dos civis a eles.

As agências de ajuda humanitária há muito tempo negam as alegações. “No que diz respeito à ONU, isso é ridículo. Estamos no final de nossos suprimentos””, disse o porta-voz das Nações Unidas, Stéphane Dujarric./COM W. POST, AP E AFP