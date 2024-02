“Muitas coisas são ditas na imprensa como se concordássemos com elas, como a libertação de terroristas, mas nós simplesmente não as aceitaremos”, reiterou no início de uma reunião do gabinete em Tel Aviv.

As últimas informações sobre as negociações em andamento, de acordo com fontes libanesas, falam da libertação dos 136 reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas por um período de 142 dias em troca da libertação de mais de 100 prisioneiros palestinos por refém.

No entanto, o grupo islâmico está exigindo como ponto de partida um compromisso israelense de concordar com um cessar-fogo permanente para encerrar a guerra, algo que Israel não está disposto a aceitar porque seu objetivo é “desmantelar o Hamas”.