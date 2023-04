Luta entre EUA, China e Rússia está por trás do caos no Sudão; leia a análise

As batalhas no Sudão têm todas as marcas de uma potencial guerra civil. Facções armadas em duelo - as Forças Armadas do país, lideradas pelo presidente sudanês e comandante-chefe tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, e uma grande força paramilitar conhecida como Forças de Apoio Rápido, lideradas pelo vice-presidente Mohamed Hamdan Dagalo - se enfrentaram na capital de Cartum e outras cidades.

Os combates, desencadeados por disputas sobre como integrar o RSF nas Forças Armadas, envolveram até ataques aéreos contra alvos rivais e impactaram áreas urbanas densas, levando à morte de mais de 200 pessoas.

Os dois generais rivais lançaram uma longa sombra sobre a política sudanesa. Ambos construíram suas carreiras travando uma contrainsurgência brutal contra um levante na região de Darfur, no oeste do país, que começou em 2003; as atrocidades cometidas contra a rebelião são vistas como atos de genocídio. Hamdan, conhecido universalmente como Hemedti, destacou-se como o líder de uma notória milícia árabe pró-governo conhecida como Janjaweed, que mais tarde se transformou na RSF.

O chefe do Exército do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, em Cartum, em 5 de dezembro de 2022, e o comandante paramilitar das Forças de Apoio Rápido do Sudão, general Mohamed Hamdan Daglo (Hemedti),em 8 de junho de 2022. Foto: Ashraf Shazly/ AFP

Depois de fazer parte do estabelecimento militar que decidiu em 2019 derrubar o ditador Omar Hassan al-Bashir, Burhan e Hemedti mais tarde colaborariam para derrubar um frágil governo liderado por civis em 2021. Enquanto isso, seus soldados intimidavam e brutalizavam ativistas e dissidentes pró-democracia sudaneses e uma constelação de potências estrangeiras cultivaram ambos como ativos em seus próprios jogos regionais.

Senhores da guerra em um país há muito dividido por milícias e insurgências, os dois agora estão presos em um clássico conflito mortal. “Ambos os lados têm bases em todo o país”, disse Alan Boswell, analista-chefe para o Chifre da África no think tank International Crisis Group. “Ambos veem essa luta em termos existenciais. Esta é uma pura luta pelo poder sobre quem controlará o Sudão.”

Burhan e Hemedti deveriam ser administradores de uma transição política de volta à democracia, mas eles parecem ter recusado esse processo por suas próprias razões. “A não formação de um governo e a deterioração da situação econômica e de segurança no país, levaram as várias partes militares e civis a assinar um acordo em dezembro de 2022, que foi amplamente aceito por civis e partes importantes e influentes da comunidade internacional e regionais”, explicou uma reportagem no Asharq Al-Awsat, um influente diário de língua árabe.

Em vez disso, incapazes de aceitar a formação de um exército apolítico, os dois líderes entraram em conflito. Boswell disse que “esta guerra já está frustrando qualquer esperança de uma rápida restauração do governo civil” e acrescentou que “corre o risco de atrair muitos atores externos e se espalhar pelas fronteiras do Sudão se não for interrompida em breve”.

Guerra pode se arrastar para países vizinhos

“Agora, a luta pode se transformar em um conflito prolongado, com muitos temendo que a guerra possa arrastar patronos e vizinhos regionais como Chade, Egito, Eritreia e Etiópia. No final, ninguém sabe se o RSF ou o exército derrotarão um ao outro, mas sua busca pode virar a região de cabeça para baixo”, escreveu Mat Nashed na revista New Lines.

Embora possa se espalhar além das fronteiras, o caos no Sudão também é alimentado, em parte, por atores externos. O regime interino dominado por Burhan e Hemedti foi sustentado por bilhões de dólares em financiamento dos Emirados e da Arábia Saudita. O Egito intensificou seu apoio às forças de Burhan, enquanto a Rússia, e em particular os influentes mercenários do Grupo Wagner, desenvolveu laços e contatos com as forças de Hemedti. Combatentes sudaneses, particularmente de Darfur, acabaram na linha de frente do esforço de guerra liderado por sauditas e emirados árabes no Iêmen, bem como no conflito na Líbia, onde um emaranhado de potências regionais, incluindo Emirados Árabes Unidos, Catar, Líbia e a Rússia, estavam todos envolvidos.

Várias potências regionais estão de olho na costa sudanesa do Mar Vermelho, incluindo a Rússia, que tem um acordo potencial para estabelecer uma base naval no Sudão que daria a Moscou um caminho para o Oceano Índico. Da mesma forma, os Emirados Árabes Unidos, que “esperam proteger seus interesses estratégicos de longo prazo no Sudão, incluindo a capacidade de projetar poder militar e econômico no Iêmen e no Chifre da África a partir de portos e outras instalações ali”, observou um resumo de política do Soufan Center, um think tank de segurança global. “Em dezembro de 2022, coincidindo com o acordo do Sudão, os Emirados Árabes Unidos e o Sudão assinaram um acordo de US$ 6 bilhões para duas empresas dos Emirados Árabes Unidos construírem um novo porto na costa sudanesa do Mar Vermelho.”

Veículos militares destruídos são vistos no sul de Cartum, Sudão. Foto: Marwan Ali / AP

Minas de ouro contribuíram para financiamento da RSF

O RSF de Hemedti supostamente controla a maior parte das lucrativas minas de ouro do Sudão, o que deu a ele uma aparente linha independente de financiamento alimentada por um comércio ilícito de minério contrabandeado que, segundo analistas, passa pelos Emirados Árabes Unidos e chega às mãos da Rússia. Analistas ocidentais temem a presença crescente de Wagner Group, que cultivou laços com regimes golpistas no Mali e em Burkina Faso e realizou operações de contrainsurgência na República Centro-Africana. As autoridades francesas, em particular, alertaram sobre a crescente influência do Kremlin no inquieto Sahel.

“No mundo pós-invasão da Ucrânia, o relacionamento mais óbvio de Hemedti com o grupo mercenário russo Wagner o colocou na mira das maquinações internacionais em todo o Sahel”, escreveu Kholood Khair, analista de Cartum. “Para o Cairo, a perspectiva de eliminar Hemedti é uma oportunidade boa demais para deixar passar, e o momento é certo com a atenção ocidental reunida em torno de interromper o efeito dominó das ex-colônias francesas dando as costas a Paris em favor de Moscou.”

O Egito, que nos últimos anos apoiou iniciativas regionais da Arábia Saudita e dos Emirados, é um apoiador mais conspícuo de Burhan, que o Cairo vê como um baluarte de estabilidade e um potencial aliado em disputas geopolíticas com a Etiópia sobre a construção de uma grande barragem no Nilo. Na segunda-feira, houve relatos de que as forças de Hemedti detiveram um contingente de soldados egípcios destacados no Sudão, uma ação que corre o risco de expandir ainda mais o arco do conflito.

Vários governos estrangeiros, incluindo Estados Unidos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, pediram o fim das hostilidades. Mas os dois generais prometeram esmagar um ao outro e mostram poucos sinais de recuar. “As nações ocidentais têm pouca influência agora. O Sudão está amplamente isolado desde que Hemedti e Burhan tomaram o poder em um golpe em 2021 que acabou com um governo civil de curta duração”, explicou Alan Boswell, analista-chefe para o Chifre da África no think tank International Crisis Group. “A nação endividada do Chifre da África precisa desesperadamente de dezenas de bilhões de dólares para sustentar sua economia moribunda, mas os acordos são improváveis enquanto os dois homens permanecerem no poder e lutando entre si. A economia do Sudão afundou depois que o sul rico em petróleo conquistou a independência em 2011, e a hiperinflação alimentou frequentes protestos de rua.”

Imagens de satélite mostram a destruição da capital do Sudão, Cartum Foto: Planet Labs/ AP

A expulsão de Bashir levou o Sudão, a terceira maior nação da África, a sair um pouco do abismo. O Departamento de Estado dos EUA removeu-o da lista de patrocinadores estatais do terrorismo, enquanto Burhan e Hemedti realizaram turnês por várias capitais mundiais. Mas Khair e outras figuras da sociedade civil sudanesa argumentam que, no atual contexto desesperador, nenhum dos governantes militares deve ser apoiado como uma figura para estabilizar a situação.

“Todos os ativistas e civis têm dito o tempo todo, não confiem nesses dois. Eles são assassinos; eles matam há 30 anos”, disse Dallia Mohamed Abdelmoniem, moradora de Cartum e ex-jornalista. “É isso que a comunidade internacional tem produzido.”