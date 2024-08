‘Nunca subestime um professor’, diz Tim Walz ao aceitar nomeação para vice de Kamala Harris

O governador de Minnesota, Tim Walz, consolidou sua nomeação para concorrer à vice-presidência dos Estados Unidos, ao lado de Kamala Harris, nesta quarta-feira, 21. Em um discurso na terceira noite da Convenção Democrata, Walz resgatou seu “espírito de treinador” e destacou seu compromisso com as famílias e as liberdades individuais dos americanos.

PUBLICIDADE “É a maior honra da minha vida aceitar sua nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos”, disse Walz, logo após agradecer a Joe Biden “por quatro anos de liderança forte e histórica” e a Kamala “por por me convidar para fazer parte desta campanha incrível”. O discurso de Walz foi uma tarefa importante diante do desafio urgente de se apresentar ao país, faltando cerca de 70 dias para eleição. Em comparação com alguns dos outros candidatos que Kamala considerou como possíveis companheiros de chapa, pesou positivamente a Walz o fato de que ele tem enfrentado menos escrutínio no cenário nacional.

Tim Walz aceitou a nomeação para ser o candidato à vice-presidência democrata na corrida presidencial junto de Kamala Harris. Foto: AP Photo/Charles Rex Arbogast

Essa menor exposição, por outro lado, também significa que ele ainda é amplamente desconhecido pelo eleitorado nacional. Uma pesquisa da ABC News/Ipsos realizada em julho, pouco depois de Biden desistir de disputar as eleições, indicou que apenas 13% dos americanos sabiam o suficiente sobre Walz para opinar sobre ele.

Ex-professor do ensino médio e técnico de futebol, Walz tem 60 anos e nasceu em West Point, cidade rural do Estado americano de Nebraska. Após o colegial ele se alistou para a Guarda Nacional dos Estados Unidos e se formou em ciências sociais em 1989. Seu passado permeou parte de sua fala diante dos democratas nesta noite, incorporando o espírito “treinador” de sua época de técnico de futebol estudantil e destacando que ele e Kamala são “o time certo”.

“Foram esses jogadores e meus alunos que me inspiraram a concorrer ao Congresso. Eles viram em mim o que eu esperava incutir neles — um comprometimento com o bem comum, um entendimento de que estamos todos juntos nisso e a crença de que uma única pessoa pode fazer uma diferença real para seus vizinhos”, disse.

“Então lá estava eu, um professor de ensino médio de 40 e poucos anos com filhos pequenos, experiência política zero e sem dinheiro, concorrendo em um distrito profundamente vermelho. Mas sabe de uma coisa? Nunca subestime um professor de escola pública”, declarou Walz, provocando aplausos intensos do público.

Conhecido pela personalidade alegre, ele se junta à Kamala na corrida eleitoral com a missão de renovar as energias entre o eleitorado democrata após semanas de tensão diante da troca de candidato presidencial. Em seu discurso, Walz descreveu a parceira de chapa como “durona, experiente e pronta”.

“Se você é uma família de classe média, Kamala Harris vai cortar seus impostos. Se você está sendo pressionado pelos preços dos medicamentos prescritos, Kamala Harris vai enfrentar as grandes farmacêuticas”, afirmou Walz. “Não importa quem você seja, Kamala Harris vai se levantar e lutar pela sua liberdade de viver a vida que você quer levar”, bravejou o candidato a vice.

Durante o discurso na terceira noite de convenção, Walz destacou momentos de sua trajetória pessoal e profissional, apresentando-se a uma maioria americana que ainda não o conhece suficientemente. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Uma pesquisa da AP-NORC divulgada nesta quarta-feira, 21, revelou que cerca de um terço dos adultos americanos (36%) tem uma visão favorável de Walz, enquanto cerca de um quarto (27%) tem uma opinião positiva de J.D. Vance, o candidato a vice de Donald Trump. Significativamente mais adultos também têm uma visão desfavorável de Vance do que Walz, 44% a 25%. Walz criticou os republicanos ao evocar o Projeto 2025.

“O Projeto 2025 deles tornará as coisas muito, muito mais difíceis para as pessoas que estão apenas tentando viver suas vidas. Eles passaram muito tempo fingindo que não sabiam nada sobre isso. Mas olha, eu treinei futebol americano no ensino médio por tempo suficiente para saber e confiar em mim sobre isso. Quando alguém se dá ao trabalho de elaborar um manual de jogo, eles vão usá-lo”, disse ele.

O discurso de Walz destacou seu histórico como um “defensor das famílias”, contando sobre o processo compartilhado com sua esposa com fertilização invitro que gerou sua filha Hope, e um “protetor de nossas liberdades fundamentais”. Em seu histórico político, o candidato carrega a promulgação de leis para proteger o acesso ao aborto e direitos trans.

“Protegemos a liberdade reprodutiva, porque em Minnesota, respeitamos nossos vizinhos e as escolhas pessoais que eles fazem”, disse. “E mesmo que não fizéssemos as mesmas escolhas por nós mesmos, temos uma regra de ouro: cuide da sua própria vida.”