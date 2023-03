Papa Francisco devolve três fragmentos do Partenon à Grécia

Cumprindo uma reparação histórica, Papa Francisco devolveu três fragmentos do Partenon, um dos monumentos mais importantes da antiga civilização grega, ao Museu da Acrópole. Nesta sexta-feira, 24, uma cerimônia marcou a entrega dos fragmentos, que estavam nos Museus do Vaticano, à galeria do Museu de Acrópole, construído com vista panorâmica para o monumento erguido no século 5.º a.C.

A decisão do Papa havia sido anunciada em dezembro do ano passado e foi considerada heroica. Os fragmentos estavam há mais de dois séculos sob posse do Vaticano. “Meu desejo é que outros o imitem”, disse o líder espiritual da Grécia, o arcebispo Ieronymos II, durante a cerimônia.

Os três fragmentos de mármore são de áreas diferentes do Partenon e representam a cabeça de um menino, a cabeça de um cavalo e uma cabeça masculina com barba. Retornaram, agora, para o lugar de origem onde foram esculpidos.

Historiadores acreditam que o fragmento da cabeça do menino retrata sua participação em uma procissão para comemorar a fundação de Atenas. Já o fragmento da cabeça de um cavalo é parte de uma escultura com outros quatro cavalos que puxam a mítica carruagem de Atena. A cabeça masculina é de uma área do monumento que apresenta uma batalha entre os lápitas, um grupo mítico de pessoas, e centauros –criaturas parte cavalo, parte homem.

Fragmentos voltaram para a origem de onde foram esculpidos; Museu da Acrópole tem vista para Partenon Foto: Petros Giannakouris / AP

Os trabalhadores do Museu usavam luvas para manusear as relíquias. Segundo o jornal britânico The Guardian, quando o fragmento da cabeça masculina com barba foi posicionado entre os painéis, alguns dos presentes se emocionaram e choraram. Um momento de silêncio foi seguido de aplausos.

A inserção do terceiro fragmento no painel do Museu, a cabeça de um homem barbudo, emocionou os presentes na cerimônia Foto: Petros Giannakouris / AP

“O Papa deu um exemplo global”, reconheceu o professor Nikos Stampolidis, diretor do Museu da Acrópole, em entrevista ao The Guardian. Stampolidis acredita que a decisão de Papa, como chefe da Igreja Católica e não como líder do Vaticano, ampliará a repercussão positiva da ação.

Museu Britânico não quer devolver fragmentos

As autoridades gregas acreditam que a medida do Vaticano aumentará a pressão sobre Londres para devolver os mármores de Partenon à Grécia.

Entretanto, o governo britânico tem sido relutante em devolver os fragmentos à Grécia e em janeiro deste ano, descartou mais uma vez a possibilidade. Segundo o portal alemão DW, em março o primeiro-ministro do Partido Conservador do Reino Unido, Rishi Sunak, diminuiu as esperanças sobre o assunto, quando disse que os mármores são um “grande trunfo” para o Reino Unido. “Compartilhamos seus tesouros com o mundo, e o mundo vem ao Reino Unido para vê-los. A coleção do Museu Britânico é protegida por lei e não temos planos de alterá-la”, garantiu.

Escultura de Partenon no Museu Britânico Foto: Toby Merville / Reuters

Em sua defesa, Londres argumenta que as esculturas foram retiradas com permissão dos turcos otomanos que governavam a Grécia na época, mas Atenas insiste que foram roubadas.

No Museu Britânico, os mármores são exibidos no centro da coleção desde 1832 e constituem cerca de metade dos fragmentos sobreviventes do Partenon.

Londres concentra cerca de metade dos fragmentos de Partenon no Museu Britânico Foto: Toby Melville / Reuters

Como os fragmentos foram retirados da Grécia?

No início de 1800, operários retiraram frisos inteiros do monumento, cumprindo ordens de lorde Elgin, o embaixador britânico no Império Otomano em Constantinopla, que controlou Atenas até 1832. Sua equipe começou a removê-los da Acrópole em 1801 e depois os vendeu ao governo britânico, junto com centenas de outros objetos antigos.

Em 1817 o governo britânico repassou os mármores ao Museu Britânico, onde continuam sendo uma de suas exposições mais valiosas.

Templo de Partenon atrai milhares de turistas todos os anos Foto: Louiza Vradi / Reuters

A Grécia vem tentando recuperar os fragmentos desde o início do século 20.