Republicanos marcam para janeiro a primeira prévia das eleições presidenciais dos EUA

DES MOINES (EUA) - O Partido Republicano dos Estados Unidos agendou para 15 de janeiro de 2024 a realização das caucus (espécie de convenção partidária) do Estado de Iowa, que representará a primeira prévia para as eleições presidenciais de 2024. A votação ocorrerá em 13 de janeiro, quando também é celebrado o feriado em memória de Martin Luther King Jr.

Embora os candidatos republicanos estejam fazendo campanha em Iowa desde o início deste ano, havia alguma incerteza sobre quando as tradicionais disputas iniciais seriam realizadas. Isso se deve em parte à reorganização do calendário do partido rival, o Democrata, que eliminou Iowa como a primeira prévia.

Caucuses, ao contrário das eleições primárias, são disputas planejadas, financiadas e realizadas pelos partidos, não pelas autoridades eleitorais estaduais. O anúncio de Iowa permite que New Hampshire, que ainda não definiu data para as eleições primárias, proteja seu status de primeira prévia no país, que está codificado na lei estadual que exige que a disputa seja realizada pelo menos sete dias antes de quaisquer outras primárias.

Joe Biden propôs a realização de suas caucuses no mesmo dia da disputa dos republicanos Foto: Susan Walsh/AP

A decisão pode ter implicações para as duas legendas. Os democratas de Iowa esperavam que o Partido Republicano estabelecesse uma data enquanto tentavam se ajustar às novas regras do Comitê Nacional do Partido Democrata (DNC, na sigla em inglês).

A legenda do presidente americano Joe Biden propôs a realização de suas caucuses no mesmo dia da disputa dos republicanos e que os participantes votem para presidente por meio de cédula pelo correio. Mas os democratas de Iowa disseram que poderiam não divulgar os resultados imediatamente.

Essa solução permitiria que o partido estadual ainda mantenha o primeiro caucus do país sem desafiar um novo calendário eleitoral endossado por Biden e aprovado pelo DNC que define a Carolina do Sul como o primeiro Estado a realizar eleições primárias./ ASSOCIATED PRESS