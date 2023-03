Vietnã elege Vo Van Thuong como novo presidente após renúncia do antecessor

A Assembleia Nacional do Vietnã elegeu, nesta quinta-feira, 02, Vo Van Thuong como o novo presidente do país. Ele assume o cargo após a renúncia, em janeiro, de seu antecessor, Nguyen Xuan Phuc, que deixou o governo quando foram identificadas práticas de corrupção ocorridas sob seu comando.

Thuong foi o único candidato ao cargo e obteve o voto favorável de 487 dos 488 deputados por um período que se estende até 2026, segundo a imprensa estatal. “É uma honra imensa e uma grande tarefa”, declarou o novo presidente, que garantiu estar “determinado a lutar contra a corrupção”. O Vietnã é governado sob o rígido controle do Partido Comunista, que é oficialmente liderado pelo Secretário-Geral, o Presidente e o Primeiro-Ministro.

Thuong, nomeado na véspera pelo Comitê Central do Partido Comunista, tem 52 anos e é o membro mais jovem do Politburo - órgão máximo do partido. Ele é visto por especialistas como próximo ao secretário-geral da organização, o veterano Nguyen Phu Trong, de 79 anos, que é o homem mais poderoso do partido e arquiteto da campanha anticorrupção.

Nesta foto de arquivo, tirada em 1º de fevereiro de 2021, o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong (C), gesticula ao lado do líder sênior do partido e atual presidente eleito do Vietnã, Vo Van Thuong (E). Foto: Nhac Nguyen/Arquivo/FP

Desde a renúncia de Nguyen Xuan Phuc ao cargo de presidente, em 17 de Janeiro, o presidente interino era o até então vice-presidente, Vo Thi An Xuan. Numa cerimónia na Assembleia Nacional Vietnamita, reunida em sessão extraordinária, Thuong jurou a sua “absoluta lealdade” à constituição do Vietnã durante o exercício do seu novo cargo, que lhe confere a mais alta representação do Estado dentro e fora do país, além do comando das Forças Armadas, detalhou o Governo em comunicado.

Após a renúncia de Phuc em janeiro, Thuong não começou como favorito à eleição nas bolsas de analistas. Mas, nas últimas semanas, seu nome ganhou força devido à juventude e por ser visto como próximo de Trong, o homem mais poderoso do partido e do Vietnã na última década.

A nomeação de Thuong é interpretada como um reforço de Trong, que no Congresso do Partido realizado há dois anos não conseguiu colocar nenhum dos seus colaboradores mais próximos como chefe de Estado. Na época, a presidência coube então a Phuc, que chegou com a bagagem do seu bom trabalho como primeiro-ministro na gestão da pandemia da covid-19 e que dois anos depois teve de demitir-se devido ao envolvimento de altos funcionários do seu gabinete num escândalo de propinas.

Esta foto de arquivo mostra o ex-presidente do Vietnã, Nguyen Xuan Phuc, que renunciou ao cargo em janeiro deste ano devido a práticas de corrupção identificadas em seu governo. Foto: Lillian Suwanrumpha/Arquivo/Reuters

A renúncia de Nguyen Xuan Phuc fez parte da campanha anticorrupção sem precedentes liderada por Trong há sete anos e que varreu altos cargos políticos e empresariais. A campanha já levou à detenção de dezenas de autoridades, sendo que grande parte das denúncias estão relacionadas com a resposta do Vietnã à pandemia de covid-19.

Embora a presidência do país seja um cargo com menos poder do que o de secretário-geral do Partido Comunista ou do primeiro-ministro, ela coloca Thuong na linha de frente de uma possível sucessão de Trong como chefe do partido no Congresso agendado para 2026, o que facilitaria a continuidade da campanha contra a corrupção. /EFE e AFP