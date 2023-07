Seja o ‘mestrão’ do smartwatch e aprenda funções ‘escondidas’ do Apple Watch e do Galaxy Watch

Nos últimos anos, os smartwatches vêm entrando como parte do cotidiano de muitas pessoas. Integrados a um estilo de vida mais saudável e com a praticidade de evitar notificações na tela do celular, esses relógios inteligentes provaram que podem fazer muito mais do que mostrar as horas.

É comum que a categoria traga um punhado de recursos dedicados à área de saúde. Os dispositivos podem contar passos, aferir batimentos cardíacos e, em alguns modelos, até medir o oxigênio no sangue. Outras funções incluem soluções antiqueda e ligações SOS, por exemplo.

Pensando nesses usos, o Estadão reuniu dicas para aproveitar ao máximo seu Apple Watch ou Galaxy Watch (Samsung), os dois principais modelos do mercado de smartwatches.

Veja como aproveitar ao máximo o seu smartwatch Foto: Alice Labate/Estadão

Apple Watch

O Apple Watch foi lançado em 2014 e se tornou um dos principais nomes do segmento. Veja abaixo como usar melhor o relógio da Apple.

Depois de nadar, expulse a água do seu aparelho

Continua após a publicidade

Quando se trata de aproveitar o Apple Watch em atividades aquáticas como natação, o recurso de Bloqueio de água desempenha um papel muito importante. Essa ferramenta é projetada especificamente para impossibilitar o uso da tela sensível ao toque ao encostar no relógio, evitando toques acidentais em situações em que o dispositivo inevitavelmente entrará em contato com água.

Finalizado o exercício aquático, quando for usar o Apple Watch novamente, após o esporte aquático, basta desbloquear o relógio e ele vai automaticamente ejetar toda a água de seu interior. A tecnologia funciona da seguinte forma: a caixa de som do dispositvo emite vibrações, “expulsando” os líquidos armazenados no aparelho.

Dessa forma, o dispositivo volta ao funcionamento, sem água indevidamente armazenada.

Registre atividades físicas

O aplicativo Exercício, embutido no sistema operacional watchOS da Apple, oferece uma ampla gama de modalidades de atividades físicas, permitindo que você treine com seu relógio diretamente no pulso.

Ao iniciar o app, você terá acesso imediato ao monitoramento de seus batimentos cardíacos em tempo real, bem como ao cálculo das calorias queimadas com cada movimento realizado.

Além disso, dependendo do seu treino, o Exercício também fornece estatísticas detalhadas sobre a distância percorrida, permitindo que você acompanhe seu progresso ao longo dos quilômetros.

Continua após a publicidade

Ative o recurso ‘Detecção de queda’

Dentro do aplicativo Watch, na aba SOS de emergência, fica o recurso de Detecção de queda que sempre deve ficar ativado para situações de emergência.

Com essa ferramenta, o Apple Watch é capaz de identificar quedas súbitas e chamar a emergência. Ao detectar uma queda, o relógio aguardará um curto período para verificar se você consegue se recuperar por conta própria.

No entanto, caso não haja resposta ou movimento após o ocorrido, o Apple Watch entrará em ação automaticamente, acionando o número de emergência para a sua localização.

Realize compras pelo relógio

Os usuários do Apple Watch também têm acesso ao sistema de pagamentos online e por aproximação da Apple, o Apple Pay. Para aproveitar o recurso, basta adicionar cartões de débito e/ou crédito na aba Carteira e Apple Pay no aplicativo Watch.

Uma vez configurados, é só dar dois cliques no botão lateral do relógio e aproximá-lo do leitor da maquininha para realizar uma transação. Essa abordagem torna o processo de pagamento rápido e seguro, sem revelar os dados de pagamento do usuário.

Continua após a publicidade

Monitore o nível dos ruídos ambientes

Para quem costuma ir em shows e festas com música alta, esse recurso é para você.

O app Ruído do Apple Watch oferece uma ferramenta para monitorar e quantificar o nível de decibéis dos ruídos ambientes.

Esse recurso permite uma análise da exposição ao som, alertando o usuário caso o volume atinja níveis considerados excessivamente altos e que possam prejudicar a sua audição a longo prazo.

Galaxy Watch 4 é o principal smartwatch da Samsung Foto: Chris Velazco/WashingtonPost

Galaxy Watch

O relógio da Samsung passou por alguns percalços em suas primeiras gerações, mas se tornou o principal concorrente da Apple. Veja abaixo como usar o gadget criado pela gigante coreana.

Continua após a publicidade

Ao nadar, evite cliques acidentais

Assim como o Apple Watch, o Galaxy Watch também pode monitorar seus treinos, medindo sua frequência cardíaca e verificando seu desempenho em até seis modalidades de atividades físicas diferentes, incluindo as aquáticas.

Para evitar cliques ou a realização de ações acidentais durante as atividades na água, vale ativar o modo de bloqueio de água. Essa funcionalidade coloca o relógio em um estado semelhante ao desligado, evitando toques acidentais enquanto você nada.

Para habilitar o modo de bloqueio de água, basta tocar no ícone de gota d’água nas configurações rápidas do Galaxy Watch que seu relógio já estará preparado para atividades aquáticas.

Acione o SOS para emergências

O smartwatch Samsung possui um recurso que permite enviar chamadas de emergência para obter ajuda imediata. No entanto, é importante ressaltar que esse recurso não vem habilitado por padrão do dispositivo.

Para configurar a ferramenta, acesse o aplicativo Galaxy Wearable no relógio, vá na aba Enviar solicitações SOS e ative a primeira opção disponível. Em seguida, adicione os contatos de emergência para os quais deseja ligar quando acionar o recurso.

Continua após a publicidade

Para ativá-lo rapidamente durante uma emergência, basta pressionar o botão de início do relógio três vezes. Assim, seu dispositivo enviará automaticamente uma mensagem de texto para os contatos de emergência com suas coordenadas de localização. Para evitar acionamentos de chamadas de emergência por engano, é possível ativar um contador regressivo como medida de precaução.

Ative configurações específicas para cada ocasião

O Galaxy Watch possui modos e configurações adequados para diferentes situações, como estar em um cinema ou até dormindo. Além do modo normal de Não perturbe, existem três outros modos de silêncio que você pode experimentar: o Boa noite, Teatro e Apenas horas.

No modo Teatro, o relógio permanece com a tela apagada, sem vibrações ou toques ao receber novos alertas. Esse modo é ideal para evitar interrupções indesejadas durante uma sessão de cinema, por exemplo.

O modo Boa noite é semelhante, com uma exceção: todos os sons são silenciados, exceto o alarme configurado. Isso permite que você tenha uma noite tranquila de sono, sem perturbação por notificações.

Por fim, o modo Apenas horas é ativado automaticamente quando a bateria do smartwatch atinge um nível muito baixo. Nesse modo, todos os sensores são desativados e apenas a hora é exibida. De acordo com a Samsung, esse modo pode prolongar a duração da bateria por mais dois ou três dias.

Para acessar essas opções, você pode encontrar os modos Boa noite e Teatro nas configurações rápidas do smartwatch. Já para ativar o modo Apenas por hora, toque no ícone da bateria nas configurações rápidas, role para baixo e ative-o.

Continua após a publicidade

Personalize o atalho do botão de início

O smartwatch da Samsung permite facilitar o acesso aos apps com atalhos no botão de início. No aplicativo Galaxy Wearable, basta ir em Configurações avançadas e depois em Toque duas vezes no botão home para configurar as opções.

Assim, é possível personalizar o botão de início para direcionar o usuário para qualquer app do relógio pressionando-o duas vezes.

Conecte-se ao seu relógio à distância

A presença de conectividade 4G/5G e Wi-Fi no seu Galaxy Watch oferece a possibilidade de se conectar remotamente ao seu celular, sem precisar emparelhar constantemente os dispositivos via Bluetooth. Ou seja, você pode manter o smartwatch conectado ao seu telefone mesmo sem tê-lo por perto.

Além disso, com essas conexões remotas, é possível rastrear a localização do seu relógio, mesmo quando ele estiver distante do seu smartphone.

Para habilitar essa função de conectividade remota em seu Galaxy Watch é só acessar as configurações do aparelho e ir na aba Conta e backup. Em seguida, selecione Conexão remota e ative essa funcionalidade.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani