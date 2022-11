Elon Musk anuncia selo de verificação de conta por US$ 8 mensais

Publicidade

De olho na monetização da plataforma, Elon Musk já colocou a mão na massa para mudar a forma como seus usuários podem obter o selo de verificação na rede social. A popular marquinha azul agora poderá ser obtida por meio de uma assinatura na plataforma — o Twitter Blue — no valor de US$ 8. Ainda não há informações sobre preço ou disponibilidade do serviço no Brasil.

Musk já tinha indicado uma possível mudança no serviço de assinatura da rede social, incluindo a marca de verificação — pedida por muitos usuários. Até então, o critério para o selo era a relevância da conta em relação ao conteúdo e a veracidade dos usuários na plataforma. A verificação também era distribuída apenas pela equipe do Twitter.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Agora, com a assinatura, qualquer usuário que pagar a mensalidade de US$ 8 terá direito ao selo. Além disso, Musk afirmou que o plano conta com vantagens como prioridade na visualização de respostas, diminuição dos anúncios vistos na plataforma e a possibilidade de publicar vídeos mais longos.

No Twitter, Musk afirmou que os preços serão reajustados para cada país. Nos EUA, o valor da assinatura foi de US$ 5 para US$ 8. Apesar de não estar disponível no Brasil, o twitter Blue tinha preço previsto para R$ 25,90. Ainda não se sabe se o preço vai sofrer reajuste por aqui.