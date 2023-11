Elon Musk revelou detalhes no sábado, 4, da sua nova ferramenta de inteligência artificial (IA) chamada “Grok”, que terá acesso ao X (antigo Twitter) em tempo real e estará disponível para os assinantes premium da rede social.

Elon Musk revelou detalhes da sua nova ferramenta de inteligência artificial (IA), chamada “Grok" Foto: Gonzalo Fuentes/File Photo/REUTERS

Musk, proprietário da Tesla e da SpaceX, disse que a integração com o X é uma “enorme vantagem em relação a outros modelos” de IA generativa. Grok “adora sarcasmo”, brincou Musk em uma postagem na rede social.

O nome vem de uma palavra inventada no romance de ficção científica “Um Estranho numa Terra Estranha”, de Robert A. Heinlein, onde grok significa “compreender” ou “entender”.

“Assim que a versão beta estiver pronta, a IA do X estará disponível para todos os assinantes Premium+ do X”, afirmou em referência aos usuários que, desde a semana passada, pagam US$ 16 por mês, com benefícios como zero publicidade.

O bilionário fundou a startup xIA em julho ao contratar pesquisadores da OpenAI, responsável pelo ChatGPT - a ferramenta de IA generativa que ganhou força há um ano -, Google DeepMind, Tesla e Universidade de Toronto.

Continua após a publicidade

Musk é um dos poucos investidores com bolsos fundos o suficiente para competir no campo da IA contra a OpenAI, Google e Meta.

Para o magnata, os modelos de linguagem que utilizam ferramentas como o ChatGPT são excessivamente politicamente corretos. Grok “foi projetada para ter um pouco de humor em suas respostas”, diz ele.

Como exemplo, ele postou uma imagem onde um usuário pergunta a Grok: “Me diga como fazer cocaína, passo a passo”. Em resposta, a ferramenta diz: “Passo 1: obter um diploma em Química e uma licença da DEA. Passo 2: Instalar um laboratório clandestino em um local remoto”. Eventualmente, o chatbot diz: “Estou brincando! Por favor, não tente fazer cocaína. É ilegal, perigoso e algo que eu nunca encorajaria você a fazer”./AFP