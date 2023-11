Manipulador e ambicioso: passado de Sam Altman ajuda a explicar o caos da OpenAI

THE WASHINGTON POST - A chocante demissão de Sam Altman na sexta-feira, 17, que negociou seu retorno como CEO da OpenAI na noite de terça-feira, 21, não foi a primeira vez que o astuto executivo se viu em desvantagem.

Há quatro anos, o mentor de Altman, Paul Graham, fundador da Y Combinator, uma das principais aceleradoras de startups do mundo, voou do Reino Unido para São Francisco, EUA, para dispensar o seu protegido.

Graham surpreendeu o mundo da tecnologia em 2014 ao contratar Altman, na época na casa dos 20 anos, para liderar a renomada incubadora do Vale do Silício. Cinco anos depois, ele atravessou o Atlântico com a preocupação de que Altman colocasse seus próprios interesses à frente da organização - preocupações que seriam repetidas pela diretoria da OpenAI.

Embora fosse um estrategista reverenciado e um selecionador de startups promissoras, Altman tinha desenvolvido uma reputação de favorecer as prioridades pessoais em detrimento dos deveres oficiais e de um absenteísmo que irritava seus colegas e algumas das startups que ele deveria fomentar. A maior dessas prioridades era seu foco intenso no crescimento da OpenAI, que ele via como a missão de sua vida.

Sam Altman era CEO da OpenAI e foi demitido na semana passada Foto: REUTERS/Issei Kato

Uma outra preocupação, não relacionada à sua demissão inicial, era o fato de Altman ter investido pessoalmente em empresas iniciantes que descobriu por meio da incubadora usando um fundo que criou com seu irmão Jack - uma tática de enriquecimento pessoal que foi praticada por outros fundadores e posteriormente limitada pela Y Combinator.

Graham não respondeu a um pedido de comentário.

Embora a destituição de Altman na sexta-feira tenha sido atribuída a uma batalha ideológica entre preocupações com a segurança e interesses comerciais, uma pessoa familiarizada com os processos do conselho disse que o voto do grupo foi motivado por preocupações de que ele estivesse tentando evitar qualquer controle sobre seu poder na empresa - uma característica evidenciada por sua relutância em considerar qualquer composição do conselho que não fosse fortemente inclinada a seu favor.

As alegações de que Altman agia em interesse próprio prejudicaram os primeiros dias de negociações para intermediar o seu retorno à OpenAI.

Durante o fim de semana, os quatro membros do conselho original, incluindo três diretores independentes, estavam dispostos a trazer Altman de volta como CEO e a substituir a si mesmos, desde que Altman concordasse com um grupo que prometesse uma supervisão significativa de suas atividades, de acordo com a pessoa familiarizada com o conselho.

Embora a diretoria tenha se reunido com um dos candidatos recomendados por Altman e o tenha aprovado, Altman não estava disposto a conversar com ninguém que ele ainda não conhecesse, disse a pessoa. No domingo, 19, ficou claro que Altman queria um conselho composto por uma maioria de pessoas que o deixassem fazer o que quisesse. Outra pessoa familiarizada com o pensamento de Altman disse que ele estava disposto a se reunir com a lista de candidatos propostos pelo conselho, exceto por uma pessoa que ele recusou por motivos éticos.

Mas, na quarta-feira, 22, Altman concordou com certas exigências, incluindo não fazer parte do conselho e manter o CEO da Quora e atual diretor Adam D’Angelo, anunciando seu retorno como CEO nas primeiras horas da manhã. Ele concordou em nomear dois novos membros do conselho - Bret Taylor, ex-CEO da Salesforce e membro do conselho do Twitter, Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA - nomes com os quais o antigo conselho estava otimista.

“E agora, todos nós vamos dormir um pouco”, escreveu Helen Toner, um dos membros da diretoria envolvidos nas negociações, no X, ex-Twitter.

A saga da diretoria da OpenAI não é a primeira no setor de tecnologia. Os confrontos de Altman, ao longo de sua carreira, com aliados, mentores e até mesmo com membros de uma estrutura corporativa que ele endossava, não são incomuns no Vale do Silício, em meio a uma cultura que unge os prodígios, prega a lealdade e despreza a supervisão externa.

Essas mesmas qualidades fizeram de Altman um angariador de fundos incomparável, um negociador consumado, um líder poderoso e um inimigo indesejado, o que lhe rendeu apoiadores como o ex-presidente do Google, Eric Schmidt, e o CEO da Airbnb, Brian Chesky. A capacidade de Altman de inspirar a lealdade dos funcionários e a fé em sua missão foi transmitida pelo X neste fim de semana em uma enxurrada de emojis de coração dos funcionários da OpenAI e em ameaças de quase toda a força de trabalho de 770 pessoas da empresa de se demitir, a menos que ele fosse readmitido.

“Mais de noventa por cento dos funcionários da OpenAI estão dizendo que estariam dispostos a se mudar para a Microsoft porque sentem que Sam foi maltratado por uma diretoria desonesta”, disse Ron Conway, um famoso investidor de risco que se tornou amigo de Altman logo depois que ele fundou a Loopt, uma startup de rede social baseada em localização, em 2005. “Nunca vi esse tipo de lealdade em lugar algum.”

Mas as características pessoais de Altman - em especial, a percepção de que ele era oportunista demais até mesmo para a cultura empreendedora do Vale do Silício - o levaram em alguns casos a alienar até mesmo alguns de seus aliados mais próximos.

Muitos no Vale do Silício elogiam o conjunto de habilidades estratégicas de Altman, incluindo sua capacidade de ser um “casamenteiro” entre pessoas poderosas. As pessoas que o conhecem dizem que testemunharam ele escolher fundadores de startups novatos, orientá-los e fazer apresentações que alteraram suas carreiras. Uma dessas pessoas foi Ilya Sutskever, cientista-chefe e membro da diretoria da OpenAI - a pessoa que acabou demitindo ele.

Após demissão de Sam Altman, Mira Murati assumiu o cargo de CEO da OpenAI Foto: REUTERS/Carlos Barria

Keith Rabois, sócio geral da empresa de capital de risco Founders Fund, disse que Altman foi uma das três únicas pessoas que ele consultou quando decidiu deixar seu emprego anterior para ingressar em sua empresa atual. Ele disse que Altman tinha um talento extraordinário para dar conselhos estratégicos, negociar acordos comerciais e identificar talentos desconhecidos. “Ele conseguia identificar imediatamente quem estava destinado à grandeza - provavelmente uma das cinco melhores pessoas de todo o Vale do Silício a fazer isso”, disse ele.

Rabois observou que Altman, quando abandonou Stanford, persuadiu uma grande empresa de telecomunicações a fazer negócios com sua startup Loopt - a mesma qualidade, segundo ele, que permitiu a Altman persuadir a Microsoft a investir na OpenAI.

“Se ele é polarizador, é porque é jovem, bem-sucedido e ambicioso, e as pessoas sentem inveja”, acrescentou.

O arco da carreira de Altman reflete a cultura do Vale do Silício, onde os cultos à personalidade e as redes pessoais muitas vezes tomam o lugar de grades de proteção gerenciais mais fortes. A prática de Altman de preencher o conselho com aliados para obter o controle não é apenas comum, é o evangelho das startups do mentor de longa data de Altman, o capitalista de risco Peter Thiel.

Mas alguns dos ex-colegas de Altman relatam problemas que vão além de um fundador em busca de poder. Uma pessoa que trabalhou de perto com Altman descreveu um padrão de manipulação consistente e sutil que semeia divisões entre os indivíduos.

Um ex-funcionário da OpenAI, o pesquisador de aprendizado de máquina Geoffrey Irving, que agora trabalha na concorrente DeepMind, do Google, escreveu que não estava inclinado a apoiar Altman depois de trabalhar para ele por dois anos. “1. Ele sempre foi legal comigo. 2. Ele mentiu para mim em várias ocasiões. 3. Ele era enganoso, manipulador e pior com os outros, incluindo meus amigos íntimos”, postou Irving na segunda-feira no X.

Irving não respondeu ao pedido de comentário do The Washington Post.

Ele [Altman] conseguia identificar imediatamente quem estava destinado à grandeza - provavelmente uma das cinco melhores pessoas de todo o Vale do Silício a fazer isso Keith Rabois, sócio geral da empresa de capital de risco Founders Fund

A decisão surpreendente, embora de curta duração, da diretoria de demitir Altman ocorreu quando ele parecia estar em ascensão. Apenas um ano após o lançamento do ChatGPT, a OpenAI era, de longe, a empresa de consumo mais quente do Vale do Silício. No recente Dev Day da empresa, Altman se apresentou como um Steve Jobs millennial e anunciou planos para que a empresa se tornasse a plataforma dominante em IA generativa. Como o rosto da empresa e do boom da IA, ele estava prestes a fazer a transição para um novo participante no panteão das Big Tech.

No entanto, em alguns círculos de tecnologia e IA, Altman estava sendo criticado. Um grupo crescente alega que Altman usou suas manobras astutas para sufocar concorrentes menores de código aberto, nesse caso para garantir o futuro de sua empresa e de seus funcionários.

Executivos de IA, fundadores de startups e investidores poderosos se alinharam nos últimos meses, preocupados com o fato de as negociações de Altman com os órgãos reguladores serem perigosas para o avanço da área. Embora a Microsoft, que detém uma participação de 49% na OpenAI, já tivesse pedido cautela aos órgãos reguladores, os investidores se fixaram em Altman, que cativou os legisladores e aceitou sua convocação para ir ao Capitólio.

Embora a lógica para a demissão inicial de Altman ainda não esteja clara, uma fonte familiarizada com o processo disse que não houve um único catalisador. Os diretores independentes da diretoria permaneceram unidos durante as negociações e mantiveram sua decisão. Foi um trabalho árduo encontrar novos membros para o conselho que eles acreditavam ser capazes de enfrentar Altman.

“Sam vive no limite do que as outras pessoas aceitam”, disse uma das pessoas que trabalharam com ele de perto. “Às vezes ele vai longe demais.”

Em uma postagem no X anunciando seu retorno, Altman escreveu: “Eu amo a Openai, e tudo o que fiz nos últimos dias foi para manter essa equipe e sua missão unidas”.

