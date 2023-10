O Twitter conseguirá sobreviver a Elon Musk? Leia análise de Paul Krugman

THE NEW YORK TIMES — O que é preciso para destruir um nexus - um lugar, real ou virtual, onde as pessoas vão porque esperam encontrar outras pessoas com quem querem interagir? Quanto é que é necessário degradar a sua experiência para que deixem de vir, dando início a uma espécie de espiral de morte?

Elon Musk pode estar para descobrir.

No entanto, mesmo nesse mundo reduzido, há nexos sustentados pelo que os economistas chamam de externalidades de rede. Os grandes centros financeiros do mundo são nexos: as pessoas fazem negócios em Nova York ou Londres, porque muitas outras fazem o mesmo. Em um sentido mais abstrato, o dólar americano é um nexo: as pessoas fazem pagamentos em dólares e mantêm títulos dos EUA, porque grande parte do mundo depende desses mesmos ativos.

A natureza de autorreforço dos nexos os torna altamente duráveis. Nova York se tornou a principal cidade dos Estados Unidos em grande parte graças ao Canal Erie, mas ainda é a metrópole mais populosa dos EUA um século e meio depois que os canais se tornaram irrelevantes para a economia, porque algumas empresas, especialmente no setor financeiro, veem grandes vantagens em estar perto de outras empresas em linhas de trabalho relacionadas.

Em um sentido profundo, o papel internacional do dólar reflete o mesmo tipo de lógica. O dólar tornou-se a principal moeda internacional - basicamente, tornando-se para outras moedas nacionais o que o dinheiro é para outros bens -, quando os Estados Unidos dominaram a economia mundial.

O X, antigo Twitter, poderá em breve oferecer uma lição sobre o que é necessário para fazer um nexo implodir

Atualmente, o domínio econômico dos EUA é muito menos marcante, mas as pessoas ainda usam o dólar para fazer negócios internacionais, principalmente porque muitas outras pessoas fazem o mesmo. Os mercados de câmbio geralmente envolvem a troca de moedas por dólares; os contratos são faturados em dólares para minimizar o risco, dada a predominância de empréstimos denominados em dólares, e as empresas tomam empréstimos em dólares porque seus contratos também são em dólares.

E, apesar da constante propaganda sobre o iminente fim do papel internacional do dólar, esse papel parece estar mais forte do que nunca.

Embora os nexos sejam altamente persistentes, no entanto, sua durabilidade não é ilimitada. Se Nova York realmente se tornasse o inferno que os republicanos afirmam ser, seu domínio financeiro provavelmente entraria em colapso. Se os Estados Unidos deixassem de pagar suas dívidas como resultado de uma política de bravatas, o dólar poderia ser destronado.

Até o momento, nada disso está acontecendo. Mas o X, antigo Twitter, poderá em breve oferecer uma lição sobre o que é necessário para fazer um nexo implodir.

Elon Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões em novembro de 2022

Entre sua fundação em 2006 e sua aquisição por Musk no ano passado, o Twitter evoluiu para uma importante praça pública, um lugar onde as pessoas que sabiam algo sobre um assunto podiam compartilhar seu conhecimento. Como muitos dos meus colegas jornalistas e acadêmicos, eu usava o Twitter para ter uma noção dos novos desenvolvimentos interessantes. O Twitter era especialmente importante como fonte de links, tanto para reportagens sérias quanto para novas pesquisas.

Não quero romantizar o Twitter pré-Musk. Sempre houve muita desinformação e comportamento antissocial no site. Há muito tempo parei de ler as respostas de pessoas que não sigo, em parte porque qualquer pessoa com um grande número de seguidores recebia muitas respostas para acompanhar, mas também porque a hostilidade ad hominem de muitos comentaristas se tornou cansativa. Ainda assim, o Twitter, usado com cuidado, foi muito útil, especialmente quando grandes eventos estavam ocorrendo.

No entanto, com Musk, a experiência ficou cada vez pior. Os selos azuis, que costumavam ser uma forma de verificação, tornaram-se algo pelo qual você paga e agora são frequentemente um sinal de que você é um troll (não, eu não paguei pelo meu). Musk transformou a plataforma em um espaço seguro para negadores de vacinas, antissemitas e outros. E, recentemente, o X começou a retirar os títulos dos links para artigos de notícias, de modo que você não consegue ver facilmente sobre o que são os artigos - o que parece trivial, mas posso dizer por experiência própria que é extremamente prejudicial.

A crise no Oriente Médio proporcionou o primeiro grande teste da plataforma sob a era Musk, e minha percepção, compartilhada por muitos, é que ela está falhando nesse teste com louvor.

Quantidade de coisas úteis em outras plataformas está aumentando rapidamente, tornando o X menos essencial

Então, será que esse é o ponto de inflexão? Não tenho dados concretos, mas minha sensação é de que pode muito bem ser.

Cada vez mais pessoas que sigo estão publicando material útil em outras plataformas, principalmente no Threads e no Bluesky (que, até o momento, é apenas para convites, mas está se expandindo rapidamente).

É verdade que as pessoas ainda verificam o X para obter informações, porque nem todo mundo está aparecendo em outros lugares, e muitas pessoas estão postando duas ou três vezes, de modo que seu material ainda aparece no X. Mas a quantidade de informações úteis no X parece estar diminuindo, em parte porque alguns de nós relutam em agir como provedores de conteúdo gratuito para um homem que promove supremacistas brancos. E a quantidade de coisas úteis em outras plataformas está aumentando rapidamente, tornando o X menos essencial.

Isso é exatamente o que você esperaria ver se o X estivesse entrando em uma espiral de morte. É preciso muito para destruir um nexo bem estabelecido, mas parece cada vez mais provável que Elon Musk esteja à altura do trabalho. / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA