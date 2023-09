O youtuber norte-americano MrBeast, de 25 anos, é o maior influenciador do mundo, segundo o ranking Top Creators 2023, da revista Forbes. MrBeast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, teve ganhos de US$ 82 milhões (cerca de R$ 414 milhões) entre junho de 2022 e junho de 2023, período analisado no ranking.

O criador de conteúdo tem um total de 312 milhões de seguidores nas plataformas sociais e tem uma taxa média de engajamento de 9,8%. Ele ganhou dinheiro no YouTube, com “vídeos de alta produção”, segundo descreve a Forbes, que tinham temas como “sobreviver na Antártica por 50 horas” e “construir uma fábrica de chocolate Wonka”. Hoje, ele também é dono do restaurante MrBeast Burger.

Entre as mulheres, a posição mais alta no ranking foi para a tiktoker norte-americana Charli D’Amelio, que ficou em quinto lugar. Aos 19 anos, ela teve ganhos de US$ 23 milhões (cerca de R$ 116 milhões) no período analisado pelo ranking, tem 213 milhões de seguidores e taxa média de engajamento de 0,7%. Ela ficou famosa no TikTok e hoje faz publicidade para marcas como Prada, Amazon e CeraVe, vende seu perfume “Born Dreamer” nos EUA e na Europa e, com sua família, está filmando a terceira temporada do reality “The D’Amelio Show” para o Hulu.

Em sua segunda edição, o Top Creators, que é anual, traz 50 nomes, dos quais a maioria são norte-americanos. Não há brasileiros no ranking. Juntos, todos os 50 criadores de conteúdo têm 2,6 bilhões de seguidores e arrecadaram cerca de US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões) em ganhos no período analisado - aumento de mais de 20% em relação 2022, quando arrecadaram US$ 570 milhões.

O youtuber MrBeast ficou no topo do ranking da Forbes de maiores influenciadores do mundo em 2023. Foto: Michael Tran/AFP

Para definir a classificação dos influenciadores, a Forbes estimou os ganhos brutos de cada um entre junho de 2022 e junho de 2023, e a empresa de marketing de criadores Influential forneceu dados como número de seguidores em plataformas sociais e taxas de engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos divididos pelo total de seguidores). O levantamento também leva em consideração os empreendimentos dos criadores de conteúdo.

Veja abaixo o ranking Top Creators 2023, divulgado pela Forbes.

1. Jimmy Donaldson (MrBeast)

Faturamento: US$ 82 milhões

Total de seguidores: 312 milhões

Engajamento: 9,8%

2. Olajide Olatunji (KSI)

Faturamento: US$ 24 milhões

Total de seguidores: 112 milhões

Engajamento: 6,5%

3. Jake Paul

Faturamento: US$ 34 milhões

Total de seguidores: 66 milhões

Engajamento: 1,6%

4. Rhett & Link

Faturamento: US$ 35 milhões

Total de seguidores: 32 milhões

Engajamento: 0,85%

5. Charli D’Amelio

Faturamento: US$ 23 milhões

Total de seguidores: 213 milhões

Engajamento: 0,7%

6. Logan Paul

Faturamento: US$ 21 milhões

Total de seguidores: 74 milhões

Engajamento: 1,25%

7. Elliot Tebele (F*ckJerry)

Faturamento: US$ 30 milhões

Total de seguidores: 17 milhões

Engajamento: 1%

8. Emma Chamberlain

Faturamento: US$ 20 milhões

Total de seguidores: 28 milhões

Engajamento: 6,25%

9. Matt Rife

Faturamento: US$ 25 milhões

Total de seguidores: 22 milhões

Engajamento: 10,7%

10. Brent Rivera

Faturamento: US$ 17.5 milhões

Total de seguidores: 96 milhões

Engajamento: 11,25%

11. Khabane (Khaby) Lame

Faturamento: US$ 16.5 milhões

Total de seguidores: 244 milhões

Engajamento: 0,85%

12. Alexandra Cooper

Faturamento: US$ 20 milhões

Total de seguidores: 5 milhões

Engajamento: 14%

13. Mark Edward Fischbach (Markiplier)

Faturamento: US$ 30 milhões

Total de seguidores: 68 milhões

Engajamento: 0,40%

14. Sean McLoughlin (Jacksepticeye)

Faturamento: US$ 27 milhões

Total de seguidores: 26 milhões

Engajamento: 0,60%

15. Huda Kattan

Faturamento: US$ 13 milhões

Total de seguidores: 69 milhões

Engajamento: 1,40%

16. Preston Arsement (PrestonPlayz)

Faturamento: US$ 35 milhões

Total de seguidores: 26 milhões

Engajamento: 0,26%

17. Ryan Kaji

Faturamento: US$ 35 milhões

Total de seguidores: 36 milhões

Engajamento: 0,75%

18. Dixie D’Amelio

Faturamento: US$ 11.5 milhões

Total de seguidores: 91 milhões

Engajamento: 0,40%

19. Zach King

Faturamento: US$ 13 milhões

Total de seguidores: 125 milhões

Engajamento: 8%

20. Drew Desbordes (Druski)

Faturamento: US$ 10 milhões

Total de seguidores: 12 milhões

Engajamento: 5,75%

21. Chiara Ferragni

Faturamento: US$ 7 milhões

Total de seguidores: 36 milhões

Engajamento: 2,50%

22. Bailey Sarian

Faturamento: US$ 13 milhões

Total de seguidores: 13 milhões

Engajamento: 0,50%

23. Addison Rae Easterling

Faturamento: US$ 6 milhões

Total de seguidores: 142 milhões

Engajamento: 0,80%

24. Adam Waheed (Adam W)

Faturamento: US$ 11 milhões

Total de seguidores: 38 milhões

Engajamento: 1,50%

25. Josh Richards

Faturamento: US$ 5 milhões

Total de seguidores: 34 milhões

Engajamento: 1,60%

26. Christina Najjar (Tinx)

Faturamento: US$ 7.5 milhões

Total de seguidores: 2 milhões

Engajamento: 42%

27. Kaitlyn Siragusa (Amouranth)

Faturamento: US$ 15 milhões

Total de seguidores: 12 milhões

Engajamento: 0,50%

28. Dani Austin Ramirez

Faturamento: US$ 12.5 milhões

Total de seguidores: 2,7 milhões

Engajamento: 4%

29. Mark Rober

Faturamento: US$ 6 milhões

Total de seguidores: 29 milhões

Engajamento: 8%

30. Dream

Faturamento: US$ 6 milhões

Total de seguidores: 47 milhões

Engajamento: 3%

31. Tyler Blevins (Ninja)

Faturamento: US$ 10 milhões

Total de seguidores: 71 milhões

Engajamento: 0,30%

32. Marques Brownlee

Faturamento: US$ 8.5 milhões

Total de seguidores: 29 milhões

Engajamento: 1%

33. Michael Le (JustMaiko)

Faturamento: US$ 4.4 milhões

Total de seguidores: 56 milhões

Engajamento: 10,50%

34. Bella Poarch

Faturamento: US$ 3.3 milhões

Total de seguidores: 112 milhões

Engajamento: 0,65%

35. Nick DiGiovanni

Faturamento: US$ 4 milhões

Total de seguidores: 25 milhões

Engajamento: 4%

36. Mikayla Nogueira

Faturamento: US$ 7 milhões

Total de seguidores: 17 milhões

Engajamento: 2,70%

37. Brooke Monk

Faturamento: US$ 2 milhões

Total de seguidores: 36 milhões

Engajamento: 12%

38. Madison Beer

Faturamento: US$ 2.75 milhões

Total de seguidores: 62 milhões

Engajamento: 3,20%

39. Nick Kolcheff (Nickmercs)

Faturamento: US$ 11.5 milhões

Total de seguidores: 8 milhões

Engajamento: 0,25%

40. Anthony Dawson (TooTurntTony)

Faturamento: US$ 2.9 milhões

Total de seguidores: 25 milhões

Engajamento: 2,60%

41. Aimee Song

Faturamento: US$ 4.7 milhões

Total de seguidores: 8 milhões

Engajamento: 0,75%

42. Alix Earle

Faturamento: US$ 5 milhões

Total de seguidores: 8.5 milhões

Engajamento: 7,20%

43. Drew Afualo

Faturamento: US$ 2.9 milhões

Total de seguidores: 9 milhões

Engajamento: 3,70%

44. Kai Cenat

Faturamento: US$ 4.7 milhões

Total de seguidores: 22 milhões

Engajamento: 25,75%

45. Alan Chikin Chow

Faturamento: US$ 1.6 milhões

Total de seguidores: 40 milhões

Engajamento: 2%

46. Vivian Tu

Faturamento: US$ 3 milhões

Total de seguidores: 5 milhões

Engajamento: 1%

47. Monet McMichael

Faturamento: US$ 4 milhões

Total de seguidores: 5 milhões

Engajamento: 13%

48. Olivia Dunne

Faturamento: US$ 2.3 milhões

Total de seguidores: 12 milhões

Engajamento: 5%

49. Drea Okeke (Drea Knows Best)

Faturamento: US$ 1 milhões

Total de seguidores: 7 milhões

Engajamento: 1,15%

50. Dylan Mulvaney