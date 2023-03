Android 14: veja as primeiras novidades do novo sistema operacional do Google

O Google começou a disponibilizar para desenvolvedores as primeiras versões do Android 14, futuro sistema operacional de smartphones da Samsung e Motorola, entre outras fabricantes. A expectativa é que usuários baixem o novo software até o fim do ano.

Entre as novidades anunciadas até agora estão a possibilidade de ligações por satélite, expansão da autenticação sem senhas, clonar aplicativos separação e inclusão de preferências regionais. Outro ponto, já clássico, é trazer eficiência para o usuário final, com maior tempo de bateria e maior velocidade.

Vale lembrar que esses são “rascunhos” do sistema, que deve ser aperfeiçoado após uso de desenvolvedores. Mudanças podem ser implementadas até o lançamento final.

Abaixo, veja o que já foi anunciado no Android 14.

Ligações por satélite

O Google trabalha no suporte a ligações por satélite em telefones Android desde o ano passado. A ideia é permitir que chamadas de áudio sejam feitas sem telefonia celular e possam ser realizadas em lugares remotos por satélites no espaço.

Importante dizer, no entanto, que, embora o recurso possa estar disponível no Android 14, é necessário que o smartphone tenha suporte a esse tipo de tecnologia.

Senhas únicas e criptografadas

O Android 14 vai expandir o suporte às passkeys, senhas únicas criadas pelo próprio sistema e que não podem ser acessadas por terceiros — inclusive o próprio usuário. Desse modo, a autenticação em redes sociais e lojas, por exemplo, é feita por biometria e quem cuida do restante é o sistema. Leia mais sobre o método aqui.

O novo suporte vai ser dado para que aplicativos de terceiros possam usar o recurso, o que deve acelerar a adoção da funcionalidade, que promete unir segurança e praticidade.

A Apple também lançou recurso similar no iOS 16, sistema operacional do iPhone, em 2022.

Preferências regionais

O novo Android vai permitir que usuários alterem preferências como temperatura (Celsius ou Fahrenheit), tipo de calendário, dia da semana (a começar na segunda-feira ou domingo), sistema numérico (imperial ou métrico).

A novidade foi vista pelo grupo de desenvolvedores XDA.

Clone de aplicativos

O Android 14 vai permitir a clonagem de aplicativos — isto é, que usuários baixem o mesmo app duas vezes e, com isso, consigam ter duas contas diferentes logadas em cada aplicação, conforme visto pelo XDA.

A novidade é útil para apps que não permitem múltiplas contas conectadas.

Aumento de fonte

Aumentar a fonte do sistema em até 200% é uma das novidades do Android 14, atendendo a demandas de acessibilidade de usuários com baixa visão.

Apps instalados em plano de fundo

O Android 14 vai permitir que usuários vejam a lista de aplicativos instalados em plano de fundo do sistema, isto é, as aplicações pré-instaladas pelas fabricantes.

A novidade pode ser útil também para identificar aplicativos maliciosos, que ficam mais fáceis de ser eliminados com o sistema.

Data do Android 14

O Android 14 deve ter mais detalhes revelados em 10 de maio, quando a companhia realiza o seu principal evento do ano, o Google I/O.

Se seguir o calendário dos últimos anos, o Google deve lançar o Android 14 gradualmente a partir de agosto de 2023 para smartphones selecionados, a começar pelo Pixel, aparelho fabricado pela empresa. Já smartphones topo de linha, como Samsung Galaxy e Motorola Edge, também devem receber o novo sistema.