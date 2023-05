Google lança seu primeiro celular dobrável da história

Agora é oficial. Na próxima quarta-feira, 10 de maio, o Google vai apresentar oficialmente o seu primeiro smartphone dobrável, o Pixel Fold, no evento Google I/O 2023. A empresa ainda não detalhou as especificações do novo aparelho, mas publicou um vídeo curto para anunciar o dispositivo.

O Pixel Fold, quando aberto, é bem parecido com os celulares da linha Galaxy Z Fold da Samsung, que também se abre como um livro. Em abril, a CNBC informou que o Pixel Fold seria um smartphone de, aproximadamente, 15 cm que se desdobra em um tablet de, aproximadamente, 19 cm.

Google anuncia primeiro celular dobrável, o Pixel Fold Foto: Google/Reprodução

Ainda segundo o site, o processador do aparelho será o Google Tensor G2, desenvolvido pela própria empresa, e tela com o que a companhia classifica como “a dobradiça mais durável em um dobrável”. O preço seria em torno dos US$ 1,7 mil, lembrando que o celular dobrável mais recente é o Z Fold 4, da Samsung, que foi lançado por US$ 1,8 mil.

Para receber os detalhes do novo aparelho, é possível se inscrever em uma página da Google Store para conferir as especificações do Pixel Fold assim que foram oficialmente anunciadas no próximo dia 10.

De acordo com o site americano The Verge, o foco do Google no momento tem sido ensinar desenvolvedores Android a fazer aplicativos que sejam adaptáveis para dispositivos dobráveis e com telas maiores.

O Google I/O é o principal evento do Google que acontece anualmente em Mountain View, EUA. Durante o evento, a empresa costuma anunciar novidades e atualizações de seus aparelhos. Em 2023, a conferência vai acontecer no dia 10 de maio.