WhatsApp: app deve mudar forma de mostrar que contato está escrevendo mensagem

O WhatsApp está testando uma nova forma de exibir o indicador de digitação, que mostra quando um contato está escrevendo uma mensagem. A mudança, descoberta na versão beta do aplicativo para Android (2.24.21.18) pelo site Wabetainfo, substitui o tradicional indicador de “digitando...” no topo da tela por um balão de conversa animado, exibido diretamente na área de mensagens, ao lado da foto do perfil do contato.

Com a nova funcionalidade, os usuários poderão identificar quem está digitando ou gravando um áudio de forma mais rápida, sem desviar o olhar da conversa. O indicador de digitação integrado à conversa também será aplicado em chats em grupo, mostrando os ícones de perfil dos participantes que estão digitando simultaneamente.

Kharkov, Ukraine - August 23, 2021: Whatsapp app logo on mobile phone screen. Woman using Whatsapp application photo Foto: FellowNeko

A nova funcionalidade está sendo liberada gradualmente para usuários da versão beta do WhatsApp para Android em todo o mundo e deve chegar a um público maior nas próximas semanas. Ainda não há informações sobre a disponibilidade do recurso para a versão iOS do aplicativo, nem para as versões Web e Desktop. A mudança no indicador de digitação faz parte de uma série de atualizações recentes do WhatsApp com o objetivo de tornar a experiência de conversa mais dinâmica e intuitiva. Anteriormente, o aplicativo introduziu a exibição de ícones de perfil em chats em grupo, facilitando a identificação dos participantes.

Outras mudanças recentes no WhatsApp

Aplicativo vem se modernizando com o passar das atualizações, incluindo o uso de inteligência artificial Foto: prima91/Adobe Stock

Além do novo indicador de digitação, o aplicativo está aprimorando a forma como as mensagens de mídia são exibidas na tela de conversa, tornando-as mais visíveis e fáceis de acessar. O WhatsApp também introduziu filtros e planos de fundo para videochamadas, permitindo que os usuários personalizem suas chamadas com efeitos visuais, parecido com o que o aplicativo Zoom, de vídeochamadas. Outra novidade em desenvolvimento é a possibilidade de replicar os filtros de videochamadas para o conteúdo da câmera nativa, permitindo que os usuários apliquem efeitos visuais em fotos e vídeos antes de compartilhá-los.

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp consolidou sua posição como a rede social mais popular do Brasil em 2023. Segundo pesquisa da We Are Social e Meltwater, 93,4% dos brasileiros conectados, com idade entre 16 e 64 anos, utilizam a plataforma, o que representa 169 milhões de usuários.