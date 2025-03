Opinião | Março Azul: a importância da prevenção do câncer de intestino

O terceiro mês do ano ganhou a alcunha de Março Azul, numa tentativa de abrir os olhos da população para o câncer de intestino ou colorretal, uma das principais causas de mortes por neoplasias no mundo. A campanha Março Azul, lançada nos Estados Unidos em 2020 e adotada por vários países, busca alertar a população sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce. No Brasil, a iniciativa ganha força a cada ano, com atividades que visam salvar vidas por meio da informação e de exames preventivos.

O câncer de intestino é o terceiro mais comum no mundo e o segundo que mais causa mortes entre os tipos de câncer. Em 2020, foram registrados quase 2 milhões de novos casos e mais de 900 mil mortes globalmente. Nos países desenvolvidos, a alta incidência está ligada tanto a fatores de estilo de vida quanto a programas de rastreamento mais eficazes.

No Brasil, é o segundo câncer mais frequente entre homens e mulheres, excluindo o de pele, não melanoma. Entre 2023 e 2025, espera-se que cerca de 45 mil novos casos sejam diagnosticados anualmente. As Regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dos diagnósticos, reflexo do melhor acesso aos exames preventivos nessas áreas.

Prevenção: como reduzir o risco. A boa notícia é que o câncer de intestino pode, frequentemente, ser prevenido com mudanças no estilo de vida e exames regulares. Confira algumas medidas importantes:

Alimentação saudável: inclua frutas, verduras, legumes e cereais integrais na sua dieta. Além disso, reduza o consumo de carnes processadas, como salsichas e embutidos, e carnes vermelhas. Pratique atividade física: exercícios regulares ajudam a manter peso saudável e reduzem o risco de várias doenças, incluindo o câncer. Evite fumar e beber em excesso: o tabagismo e o álcool em excesso são fatores de risco significativos para vários tipos de câncer. Fique atento aos sinais: a detecção precoce do câncer de intestino é essencial para aumentar as chances de cura. Por isso, é fundamental valorizar os seguintes sintomas:

Sangue nas fezes: Pode ser um dos primeiros sinais de alerta. Mesmo pequenas quantidades devem ser investigadas.

Alterações nos hábitos intestinais: diarreia ou constipação persistente sem causa aparente devem ser motivo de preocupação.

Dor ou desconforto abdominal frequente: sensação de inchaço, cólicas ou dor que não passa pode indicar problemas.

Perda de peso inexplicável: Emagrecimento sem razão aparente pode estar relacionado ao câncer.

Fadiga constante: a anemia decorrente da perda de sangue pode causar cansaço extremo.

Caso apresente algum desses sintomas, procure um médico para avaliação. O diagnóstico precoce salva vidas.

Diagnóstico precoce salva vidas. A prevenção também passa por exames regulares, que podem identificar a doença em estágios iniciais ou até mesmo antes que ela se desenvolva. A maior parte dos indivíduos acima dos 45 anos deve iniciar o rastreamento. Os principais exames são:

Teste de fezes: exames como o Teste Imunológico Fecal (FIT) e o Teste de Sangue Oculto nas Fezes (FOBT) são simples e ajudam a identificar sinais precoces. Colonoscopia: considerada o padrão-ouro no diagnóstico, a colonoscopia detecta e remove pólipos antes que se tornem cancerosos. Embora menos acessível no Brasil ,é uma ferramenta essencial para a prevenção.

O impacto do Março Azul. A campanha Março Azul desempenha um papel fundamental ao conscientizar a população sobre os riscos do câncer de intestino e a importância de prevenção. No Brasil, as ações incluem palestras, campanhas de mídia e mutirões para realização de exames gratuitos.

Neste ano, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia organizarão um mutirão na cidade de Goiás (GO), em que serão oferecidos 8 mil testes de fezes e até 600 colonoscopias gratuitas. Além disso, monumentos em diversas cidades serão iluminados de azul para conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de intestino.

Ao aderir ao Março Azul, você pode ajudar a salvar vidas. Adote hábitos saudáveis, fique atento aos sinais e não deixe de realizar exames preventivos. O câncer de intestino tem cura quando diagnosticado cedo.

Neste mês de março, divulgue esta ideia, vista azul, pois a sua saúde é o seu maior bem!